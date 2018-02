"Sa dau eu explicatii? Dar nu as putea sa fiu arestat pentru orice demers? Dar de ce sa dau explicatii?", a raspuns Dragnea, miercuri, la Parlament, intrebat daca va da explicatii, in intalnirea de joi, cu privire la cererea de revocare a sefei DNA.

Potrivit lui Dragnea, oficialii europeni "nu pot astepta de la Parlament" explicatii pe astfel de teme.

Presedintele Camerei Deputatilor a confirmat ca se va intalni joi cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.

Frans Timmermans vine joi in Romania

Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, va efectua o vizita oficiala la Bucuresti joi, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile romane. Conform Reprezentantei CE in Romania, oficialul european se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu prim-ministrul Viorica Dancila. De asemenea, conform aceleiasi surse, Timmermans se va intalni cu reprezentanti ai sistemului judiciar din Romania si cu membri ai Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justitiei.

In cursul dupa amiezii de joi, oficialul european va sustine o conferinta de presa la sediul Reprezentantei Comisiei Europene in Romania.

Frans Timmermans a declarat ca asteapta ca autoritatile de la Bucuresti sa ii ofere explicatii cu privire la propunerea de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. ''Ma voi intalni cu ea (procurorul sef) si cu ministrul Justitiei si le voi asculta argumentele'', a spus prim-vicepresedintele CE, intr-o declaratie pentru caleaeuropeana.ro.