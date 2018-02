"Nu stiu daca era cineva in tara asta care s-ar fi asteptat sa fie altfel", a spus a social-democratul la Parlament.

Chestionat daca se mai asteapta la o alta surpriza, presedintele Camerei Deputatilor a specificat ca este vorba de o procedura. "Aici nu vorbim de surprize sau nesurprize, este o procedura, nu vad, nu am vazut nimic spectaculos in aceasta procedura, este un raport care a fost facut destul de temeinic de catre ministrul Justitiei, care a intrat pe lantul institutional, la capatul lantului institutional se afla presedintele Romaniei, o sa vedem ce face", a spus el, citat de dcnews.ro.

De asemenea, jurnalistii l-au intrebat daca intentioneaza sa depuna o contestatie la CCR in cazul in care seful statului respinge propunerea de revocare a sefei DNA: "Sa ajungem in acea realitate, care deocamdata este virtuala, si atunci mai vorbim", a raspuns Dragnea.