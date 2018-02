"Este un moment in care analizam ce am facut bine, analizam ce nu am facut bine, ce am gresit. Este important ca analiza noastra poate fi utila pentru fundamentarea unor decizii privind reducerea coruptiei in Romania. Anul 2017 a fost un an dificil in lupta impotriva coruptiei. Insasi demersul de a lupta impotriva coruptiei a fost puternic contestat. Si a fost pus sub semnul intrebarii. (...) Ne punem intrebarea: avem institutii mai curate, justitia face suficiente eforturi pentru a eradica acest fenomen sau sunt necesare si alte masuri", a spus Kovesi, la inceputul prezentarii bilantului DNA pe anul 2017, potrivit Agerpres.

Totodata, ea a afirmat ca exista sectoare in domeniul achizitiilor publice in care coruptia este un fenomen generalizat.

Citeste si: Klaus Iohannis: Suntem tot mai departe de o revocare a procurorului-sef al DNA

Kovesi: DNA s-a confruntat si cu probleme care tin de Codul deontologic in interiorul institutiei

"Anul 2017 a fost un an dificil pentru DNA, un an in care, din pacate, DNA s-a confruntat si cu probleme care tin de respectarea legii si a Codului deontologic in interiorul institutiei. Ne-am raportat la aceste masuri prin dispunerea de ordine interne noi, mult mai stricte, mult mai clare si care sunt in concordanta cu legea. Au fost revocati doi procurori din DNA, dintre care unul a fost trimis in judecata, iar un alt procuror care a lucrat in DNA a fost sanctionat disciplinar. Sunt cateva cazuri singulare care nu caracterizeaza activitatea institutiei. Am avut si avem toleranta zero pentru neprofesionalism sau lipsa de integritate. Ne-am delimitat de cei care au facut astfel de fapte. Am schimbat procedurile interne pentru a inlatura aceste riscuri. Am efectuat controale si am dispus masuri pentru a monitoriza daca mai exista astfel de riscuri sau vulnerabilitati", a spus sefa DNA, la prezentarea raportului de activitate a DNA pe anul 2017.

Kovesi: Ne opunem slabirii legislatiei si schimbarii statutului de independenta in cazul magistratilor

Laura Codruta Kovesi a mai mentionat ca DNA s-a confruntat in anul 2017 cu probleme care tin de respectarea legii si a Codului deontologic, insa a subliniat ca au fost cateva cazuri izolate., a spus Kovesi.

In opinia sa, procurorii au datoria de a semnala riscurile pe care le implica unele modificari legislative.

"Am criticat in mod transparent si argumentat aceste modificari. Am publicat opiniile si argumentele noastre, le-am trimis procurorului general, Consiliului Superior al Magistraturii. Vom continua sa facem acelasi lucru daca vor exista si alte incercari. Noi nu facem legea. Noi o aplicam. Dar avem datoria de a spune ce riscuri sunt daca anumite modificari legislative intra in vigoare", a precizat procurorul sef al DNA.

Kovesi: In 2017 au fost solutionate peste 3.800 de dosare

"In 2017, procurorii DNA au avut de solutionat peste 11.200 de dosare. Desi doar aproximativ 100 de procurori au desfasurat efectiv activitati de urmarire penala, s-au solutionat peste 3.800 de dosare, cel mai mare numar de dosare solutionate intr-un an de la infiintarea institutiei. A fost un efort comun al procurorilor, al ofiterilor de politie, al specialistilor si al grefierilor din DNA", a afirmat Kovesi.

"In 2017 au fost audiate peste 23.100 persoane, in medie 85 de persoane pe zi. Au fost studiate peste 12 milioane de documente. Asta au facut cei din DNA, in acest an. (...) Cu tot acest efort, la finalul anului au ramas nesolutionate peste 6.000 de cauze, aproape dublu fata de cat pot solutiona procurorii DNA intr-un an", a mai spus sefa DNA.

Kovesi: In 2017 au fost indisponibilizate bunuri de peste 200 milioane de euro

Ea a adaugat ca resursele actuale nu permit solutionarea tuturor cauzelor inregistrate in decursul unui an, in multe dosare fiind nevoie de administrarea unui probatoriu complex.Kovesi a precizat ca procurorii nu au norma de rechizitorii, ei trebuind sa stabileasca adevarul pe baza de probe si sa dispuna trimiterea in judecata atunci cand faptele sunt dovedite."Ca in fiecare an, a existat o preocupare pentru recuperarea pagubelor produse prin infractiune. Masurile asiguratorii dispuse de procurori pentru repararea pagubei produse prin infractiune se ridica la peste 200 milioane de euro", a precizat Kovesi.

Ea a adaugat ca alte aproape 160 de milioane de euro trebuie sa fie recuperate de stat, ca urmare a unor sentinte definitive pronuntate in cursul anului trecut.

"Prin hotararile judecatoresti ramase definitive in cauzele DNA judecatorii au dispus confiscarea si recuperarea de produse infractionale in suma de peste 159,5 milioane euro. Acesti bani trebuie sa intre efectiv in bugetul de stat. Este obligatia organelor fiscale sa execute aceste hotarari cat mai rapid", a precizat procurorul-sef al DNA.