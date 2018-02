"O decizie astazi, nu. Trebuie sa astept diferitele documente, cum ar fi motivarea de la CSM, dar, in conditiile date, este clar ca suntem departe de o revocare. Tot mai departe", a afirmat seful statului, inainte de sedinta de bilant al DNA pe anul 2017.

Iohannis: Eficienta DNA este departe de a fi contestata

"DNA este o institutie care functioneaza eficient si care se afla deja de ani buni in prima linie a luptei anticoruptie. Contrar unei evaluari subiective, tendentioase si partizane, prezentata opiniei publice de cineva saptamana trecuta, eficienta DNA este departe de a putea fi contestata: cu 107 procurori s-au solutionat peste 11.000 de cauze, adica, in medie, 100 si ceva de dosare de fiecare procuror", a spus Iohannis.

Presedintele a felicitat DNA pentru activitatea sa, aratand ca aceasta institutie functioneaza eficient si este in prima linie a luptei anticoruptie, contrar unei "evaluari tendentioase" prezentate opiniei publice "de cineva".Citeste si: Kovesi, la bilantul pe 2017: Demersul de a lupta impotriva coruptiei a fost puternic contestat

El a aratat ca in 2017 au fost solutionate peste 3.800 de dosare, cu 16,5% mai multe decat in 2016, si au fost trimisi in judecata aproape 1.000 de inculpati. De asemenea, seful statului a indicat ca pe baza rechizitoriilor DNA anul trecut instantele au condamnat definitiv 713 inculpati, ponderea achitarilor fiind de 12%, din care o patrime ca efect al deciziei Curtii Constitutionale prin care abuzul in serviciu a fost limitat doar la incalcarea legii si nu si a Hotararilor de Guvern sau a altor acte normative.

"Cifrele nu mint. Cifrele sunt reci, obiective", a subliniat seful statului, potrivit Agerpres.

Iohannis: Veti avea in mine un partener si un sustinator al aplicarii principiilor statului de drept

"Prin activitatea sa, DNA a aratat ca principiile statului de drept nu sunt simple deziderate, ci realitati pe care le traim cu totii. O societate care se cladeste pe un asemenea fundament are mai multe sanse de dezvoltare si de prosperitate. Veti avea in mine un partener si un sustinator al aplicarii acestor principii", a afirmat seful statului, la sedinta de prezentare a raportului de activitate al DNA pe anul 2017.

Iohannis: Societatea romaneasca s-a maturizat ca urmare a consolidarii democratiei



"In tot acest timp, nu doar institutiile s-au schimbat. Societatea romaneasca s-a maturizat ca urmare a consolidarii democratiei. Sustinerea fara precedent pe care oamenii au aratat-o valorilor statului de drept ne arata ca cetatenii isi doresc o Romanie demna, o justitie dreapta si o societate in care cei care se plaseaza sau incearca sa se plaseze deasupra legii raspund pentru faptele lor, indiferent de pozitie, functie, avere sau statut social", a precizat el.

Seful statului a mai tinut sa precizeze ca Directia Nationala Anticoruptie a aratat, prin activitatea sa, ca principiile statului de drept nu sunt simple deziderate, seful statului transmitandu-le magistratilor ca va fi un partener si un sustinator al aplicarii acestor principii.El a subliniat ca Romania are nevoie de dezvoltarea unor politici publice si a unei legislatii care sa puna mai mult accent pe masurile de prevenire a faptelor de coruptie si pe educarea cetatenilor, in special a tinerilor, cu privire la efectele nocive ale coruptiei de orice fel.Seful statului a aratat ca in cei 16 ani de la aparitia Parchetului National Anticoruptie a avut loc o crestere a capacitatii statului de a combate coruptia, care a fost recunoscuta de toti partenerii externi.Klaus Iohannis a punctat ca increderea in justitia din Romania este data de magistrati, despre care a afirmat ca sunt "repere de comportament in cadrul oricarei societati democratice".

"Integritatea si profesionalismul acestora trebuie sa ramana standarde de referinta pentru societatea romaneasca", a spus Iohannis.

In acest context, el a precizat ca abaterile individuale care risca sa afecteze prestigiul unui intreg corp profesional trebuie prevenite si corectate cu fermitate si promptitudine de catre institutiile cu atributii in domeniu.

De asemenea, presedintele a declarat ca incertitudinea generata de multiplele modificari legislative adoptate de Parlament anul trecut dauneaza grav societatii romanesti.



"In tot acest context intern, deloc linistit, actorii sistemului de justitie din Romania au dat dovada de profesionalism si unitate pentru apararea principiilor care le guverneaza activitatea. Am deplina incredere ca institutiile statului cu atributii in domeniu si asociatiile profesionale ale magistratilor vor continua sa se manifeste atunci cand independenta justitiei este in pericol", a conchis seful statului.

Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri la sedinta de prezentare a raportului de activitate al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pe anul 2017, potrivit agendei sefului statului.

Sedinta care are loc la Cercul Militar National a inceput la ora 11:00.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat marti ca nu va participa la sedinta de bilant pe anul 2017 a DNA, invocand faptul ca nu a primit raportul de activitate al institutiei.



"Maine aveti bilantul, maine este 28 februarie si pana maine trebuia sa imi trimiteti raportul (n.r. - de activitate pe 2017) si nu l-am primit. Aveti o explicatie? Mi-ati trimis si o invitatie si va multumesc, dar sigur nu voi veni, ca eu vin acolo sa ma uit la dumneavoastra ca ministru al Justitiei fara a va indeplini obligatia din lege sa imi dati raportul. (...) Potrivit legii, raportul se trimite la invitati", a spus Toader la sedinta Sectiei pentru procurori a CSM in care a fost luata in discutie solicitarea lui Toader de revocare din functie a sefei DNA.

Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ , marti, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.