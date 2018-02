"A fost un dezastru pentru ministrul Justitiei, Tudorel Toader, un dezastru previzibil, pentru ca inca de la prezentarea asa-ziselor motive pentru fundamentarea solicitarii de revocare s-a vazut ca aceasta fundamentare este foarte subreda si ca nu are la baza o analiza serioasa si ca ea se sprijina mai mult pe niste acuzatii care oricum au fost lansate in spatiul public la adresa doamnei Kovesi, mai ales din zona media sau din zona politicienilor din arcul guvernamental, fara niciun fel de fundament in realitate. (...) Decizia CSM, sectia pentru procurori, este o decizie clara, fara echivoc. (...) Scorul a fost in favoarea procurorului-sef al DNA. Din pacate pentru Tudorel Toader, a ajuns in penibila situatie de marioneta a liderilor coalitiei de guvernare, o marioneta a lui Dragnea, a lui Tariceanu si a tuturor celor care duc un razboi interesat, care are la baza nu cautarea dreptatii, ci pur si simplu scaparea propriei piei; este vorba de niste oameni care au probleme in justitie si care considera ca razboiul cu DNA si cu Codruta Kovesi este cel care ar putea sa le rezolve aceste probleme", a declarat Orban, la Digi 24.

El a catalogat drept "lamentabila" prestatia ministrului Justitiei, afirmand ca acesta si-a asumat rolul de "nebun" sau de "pion" inca de anul trecut.

Orban a mai spus ca liderii coalitiei au premeditat "lovitura" asupra DNA

"Inca din august dl Toader a lansat propunerile de modificare a legilor justitiei, ceea ce imi arata mie ca a existat un scenariu in care Tudorel Toader de la inceput a jucat rolul de nebun sau de pion. (...) Daca va aduceti aminte, in propunerile formulate de ministrul Tudorel Toader inca de atunci a existat subordonarea Inspectiei Judiciare catre Ministerul Justitiei. De asemenea (...), in propunerea care a fost preluata de parlamentarii binecunoscuti Nicolicea, Serban Nicolae, Florin Iordache, in prima forma era scos presedintele Iohannis din procedura de revocare si asta imi arata foarte clar ca ei inca de atunci au premeditat aceasta lovitura contra procurorului-sef (...), desi il pastrase in procedura de numire a procurorilor-sefi. Au premeditat acest atac impotriva procurorului-sef al DNA si acesta este obiectivul pe care il urmaresc de un an, un an si jumatate, de a scapa de procurorul-sef si de a transforma DNA intr-o institutie care sa nu mai deranjeze marimile zilei si care sa nu mai indrazneasca sa demareze anchete impotriva celor care este posibil sa fi savarsit infractiuni in gestiunea functiilor publice pe care le-au detinut", a spus liderul PNL.

"Era convins ca daca nu executa comanda, urma sa fie schimbat din functie. (...) Daca ar fi trait in Japonia, Tudorel Toader ar fi trebuit sa comita seppuku dupa un asemenea esec lamentabil, penibil", a afirmat Ludovic Orban.

In opinia sa, ministrul Justitiei a facut propunerea de revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi de teama sa nu-si piarda functia.El a criticat "glumitele si spiritele de gluma" facute de ministrul Justitiei la sedinta CSM, sustinand ca i s-au parut nepotrivite.

In schimb, Orban a apreciat ca Laura Codruta Kovesi a demonstrat ca este un "om bine pregatit, care se bizuie pe cunoasterea legii", scrie Agerpres.

Orban considera ca nu vor fi surprize din partea presedintelui