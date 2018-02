"Prima mea vizita la Chisinau nu este intamplatoare, este prima vizita pe care o fac in calitate de prim-ministru si aceasta denota atasamentul meu de Republica Moldova. Relatia dintre Romania si Republica Moldova a fost si ramane una speciala, o tema fata de care exista asteptari la nivelul ambelor societati. Dezvoltarea relatiilor noastre constituie o prioritate de prim rang a Guvernului Romaniei, iar obiectivul strategic il reprezinta integrarea europeana a Republicii Moldova



Avem un portofoliu consistent de proiecte in derulare, care au un fir comun, racordarea ireversibila a Republicii Moldova la Uniunea Europeana, inclusiv la Romania, sub raport energetic, al infrastructurii, al institutiilor, dar si al valorilor", a declarat prim-ministrul Romaniei.

Totodata, sefa Executivului a tinut sa mentioneze ca Romania intentioneaza sa isi sporeasca prezenta investiilor in Republica Moldova, Pavel Filip, afirmand la randul sau ca Romania nu numai ca este principalul partener al Republicii Moldova in ceea ce priveste schimburile comerciale, ci ocupa si prima pozitie a investitiilor in aceasta tara.

Pavel Filip: Schimbul de opinii a fost unul constructiv si sincer

"Propunerile facute in cadrul acestuia confirma dorinta de a consolida parteneriatul strategic dintre tarile noastre. Pot afirma ca am gasit intelegere si sprijin total pe toate subiectele abordate. Am informat pe doamna prim-ministru Viorica Dancila despre procesul reformelor interne si actiunile intreprinse in plan extern in contextul promovarii agendei noastre europene. In acest sens, am manifestat gratitudine pentru mesajele echilibrate promovate de Romania atat in cadrul formatelor bilaterale, cat si in cadrul institutiilor de la Bruxelles despre situatia interna din Republica Moldova si mersul implementarii reformelor. In mod special, am multumit pentru eforturile Romaniei in organizarea reuniunilor Grupului Prietenilor Moldovei, inclusiv ieri, 26 februarie, la Bruxelles", a sustinut Pavel Filip, citat de libertatea.ro