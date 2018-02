In cadrul unei conferinte sustinuta la Chisinau, premierul a reiterat ca are foarte mare incredere in ministrul Justititiei, raportul de evaluare a activitatii DNA, fiind unul argumentat.



"Ministrul Tudorel Toader este ministru in Guvernul meu, este un ministru foarte bun, membru al Comisiei de la Venetia, in care eu am foarte mare incredere. Domnul ministru a venit cu un raport de evaluare din punctul dumnealui de vedere, un raport argumentat. Acesta trebuie sa isi urmeze cursul, iar cei care vor hotari vor trebui sa fie tot cei din justitie. Bineinteles, raspunsul final va fi la domnul presedinte Iohannis", a declarat Dancila, citata de digi24.ro.

"Justitia trebuie sa fie independenta si sa isi faca datoria", a mai mentionat sefa Executivului.

Viorica Dancila, despre raportul lui Toader

Premierul Viorica Dancila a declarat anterior, referindu-se la raportul prezentat de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, privitor la sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, ca, daca ce scrie in documentul respectiv este adevarat, atunci e ingrijorator si trebuie luata o decizie.

Intrebata de presa daca sustine punctul de vedere al ministrului Justitiei privind propunerea de revocare a sefei DNA din functie, premierul a spus:



"Nu conteaza daca eu sustin sau nu sustin un punct de vedere, conteaza ca ceea ce a scris ministrul Justitiei in acel raport, daca este adevarat, (...) inseamna ca toate lucrurile acestea sunt ingrijoratoare si ca trebuie luata o decizie. Cum va fi luata aceasta decizie nu ma intrebati pe mine ca nu depinde de mine".

Premierul a precizat ca nu a discutat cu ministrul Justitiei pe marginea raportului si nici nu are in intentie.