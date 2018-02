Procurorii anticoruptie ii acuza pe cei doi politicieni ca, in calitate de avocati, ar fi primit bani pentru asistenta juridica acordata firmelor de stat care aveau angajati propriii juristi, scrie Digi24.

Dan Sova este acuzat de trei infractiuni de complicitate la abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru altul, fals in inscrisuri sub semnatura privata, evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani.

Victor Ponta este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata (17 infractiuni), complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata, si spalare de bani, fapte savarsite in calitate de avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat „Ponta Victor-Viorel”.