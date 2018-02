"O sa imi permit sa nu dau curs la aceasta solicitare (de a-si da demisia - n.r.), dar nu am inteles de ce au fost in fata Guvernului. (...) Eu cred ca ar trebui sa protesteze la Cotroceni, pentru ca toata lumea de acolo asteapta o decizie. Eu zic ca decizia aia trebuie influentata", a declarat Dragnea la Palatul Parlamentului, intrebat ce le transmite oamenilor care ies in strada saptamanal pentru a-i cere demisia.

El a adagat ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea din functie a sefei DNA, dar cel care decide asupra cererii este presedintele Klaus Iohannis.

Secretarul general al PSD, despre revocarea lui Kovesi: Nu este problema partidului

Revocarea din functia de procuror-sef al DNA a Laurei Codruta Kovesi nu este problema PSD, a declarat, luni, la Parlament, secretarul general al partidului, Marian Neacsu.a spus Neacsu, intrebat de jurnalisti despre revocarea lui Kovesi.

Intrebat daca exista o strategie in PSD pe aceasta tema, el a aratat ca acest subiect nu este pe agenda social-democratilor.



"Nu, nu avem o strategie, nu este un subiect pe care noi sa-l avem in agenda", a afirmat Neacsu.

El a adaugat ca nu s-a decis nici daca va fi sesizat Consiliul Superior al Magistraturii in acest caz.

Neacsu a argumentat, intr-o declaratie ulterioara, ca revocarea din functie a procurorului-sef al DNA apartine ministrului Justitiei, fiind in sfera sa de competenta. "E o propunere care apartine ministrului Justitiei. Este in sfera domniei sale de competenta", a mentionat el, scrie Agerpres.

In opinia secretarului general al PSD, presedintele Klaus Iohannis ar trebui "sa-si indeplineasca atributiile constitutionale".

Potrivit lui Neacsu, PSD nu a analizat posibilitatea de suspendare din functie a sefului statului. "PSD nu a analizat o astfel de posibilitate si nici nu cred ca o va analiza. (...) Ministrul Justitiei a facut un demers, (...) decizia respectiva si-a asumat-o ministrul Justitiei. Nu este o problema politica (revocarea lui Kovesi - n.r.), nu este o problema a partidului", a aratat Marian Neacsu.