"Este o ordonanta de urgenta in vigoare. Orice lege poate fi modificata prin lege. Dar decizia noastra politica este ca aceasta ordonanta nu se modifica. Este un semnal foarte puternic pe care il dau si il da si domnul Tariceanu", a precizat Liviu Dragnea la Parlament, intrebat cand va fi finalizata dezbaterea ordonantei in Parlament.

OUG 79/2017, care prevede transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat se afla in dezbaterea Comisiei de buget a Camerei Deputatilor. Anterior, a fost aprobata de Senat.

Dragnea sustine ca nu va propune prelungirea mandatului presedintelui PSD la 5 sau 6 ani

De asemenea, Liviu Dragnea, a declarat ca nu are de gand sa propuna sau sa sustina prelungirea mandatului presedintelui partidului de la 4 la 5 sau 6 ani, scrie Agerpres

"Eu nu am auzit despre aceste discutii in PSD. Eu nu am de gand sa propun sau sa sustin o astfel de modificare a mandatului presedintelui", a spus Dragnea la Palatul Parlamentului, intrebat daca ar fi de acord cu o eventuala schimbare a statutului partidului in sensul in care sa fie prelungit mandatul de presedinte de la 4 la 5 sau 6 ani, pentru a nu mai fi alegeri in partid in acelasi an cu alegerile prezidentiale.

Congresul extraordinar al PSD va avea loc pe 10 martie la Sala Palatului din Capitala.

Ce spune Dragnea despre stirea ca ar vrea sa scoata PSD din PES

"Este o informatie complet falsa si eu personal nu mai vreau sa stam inofensivi la tot acest noian de stiri false. Am vorbit deja cu secretarul general ca pana maine (marti - n.r.) sa imi prezinte un punct de vedere daca nu putem merge in instanta cu acest site", a afirmat Dragnea, la Palatul Parlamentului.

Dragnea, multumit de activitatea Guvernului



"Din cate stiu eu, doamna prim-ministru le-a spus membrilor Guvernului ca ii va evalua lunar si periodic va veni in coalitie sa ne spuna aceste lucruri. Dupa ce vom discuta in coalitie, daca va fi un caz special, vom discuta si in Comitetului Executiv al nostru si in cealalta structura a ALDE, dar din cate stiu eu nu este cazul", a spus Dragnea, la Parlament, intrebat daca evaluarea membrilor Guvernului se va discuta in Comitetul Executiv National al PSD.

"Cred ca romanii de asta sunt interesati, nu de cat de frumos presteaza la televizor, ci daca prin deciziile lor le fac viata mai buna", a adaugat Dragnea.

Presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, a declarat luni ca este o informatie complet falsa aceea ca vrea sa scoata PSD din Partidul Socialistilor Europeni, asa cum a scris un site de stiri.El a adaugat ca decizia sa este ca social-democratii sa nu mai astepte "la nesfarsit" sa dea explicatii despre stiri false si sa se dezvinovateasca pentru lucruri la care nici nu s-au gandit si nici nu intentioneaza sa le faca.Liviu Dragnea a mai spus ca este multumit de activitatea Guvernului, mentionand ca premierul Viorica Dancila face evaluarea ministrilor lunar, iar periodic o prezinta coalitiei si numai daca sunt cazuri speciale se discuta in conducerea partidului.El a subliniat ca ministrii au fost desemnati ca sa faca treaba.