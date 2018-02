"Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, intrunit in sedinta de solutionare a petitiilor in data de 26.02.2018, a dezbatut declaratia doamnei prim-ministru Dancila Viorica Vasilica, din cadrul interviului acordat la televiziunea Antena 3, in seara zilei de 15 februarie 2018, care a avut urmatorul continut: "Acesti oameni cred ca sunt autisti si nu vad si nu aud ceea ce este vizibil pentru toti cei de buna credinta", hotarand ca declaratia in cauza se incadreaza in limitele libertatii de exprimare si nu constituie discriminare", conform unui comunicat de presa transmis de CNCD.

CNCD a mai hotarat ca lipsa interventiei moderatorului emisiunii, Mihai Gadea, nu constituie discriminare.

Decizia a fost adoptata cu majoritatea celor prezenti - opt voturi "pentru" si unul "impotriva", scrie Agerpres.

Hotararea motivata va fi comunicata partilor, in termen legal, si este supusa caii de atac la instanta de contencios administrativ.