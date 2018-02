Update 11:52- "In intampinarea interesului general suscitat de avizul consultativ solicitat Consiliului Superior al Magistraturii, Sectia pentru procurori informeaza opinia publica cu privire la faptul ca urmeaza sa ia in discutie solicitarea Ministrului Justitiei privind revocarea din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie in sedinta stabilita pentru ziua de marti, 27 februarie 2018, ora 14.00, la sediul Consiliului", se arata intr-un comunicat al Sectiei pentru procurori a CSM.

De asemenea, ministrul Justitiei a confirmat ca va participa la sedinta Sectiei pentru procurori a CSM.



Audierea Laurei Codruta Kovesi ar urma sa aiba loc la ora 14:00 si survine in urma anuntului ministrului Justitie prin care solicita revocarea sefei DNA din functie, scrie hotnews.ro , care citeaza Agerpres.

Ministerul Justitiei a publicat, vineri, pe pagina de internet a institutiei, raportul privind activitatea manageriala de la Directia Nationala Anticoruptie.

Pe langa raport, Ministerul Justitiei a publicat si 11 anexe care contin rapoarte ale Inspectiei Judiciare, decizii ale Curtii Constitutionale, un aviz si un raport al Comisiei de la Venetia, comunicate de la Inspectia Judiciara, un raport de activitate pe anul 2006 al Ministerului Public si Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor.

Raportul privind activitatea manageriala de la DNA are 36 de pagini si contine declaratia facuta joi seara de ministrul Tudorel Toader.