"O persoana care a muncit acelasi numar de ani in acelasi domeniu, dar a iesit la pensie intr-un an diferit de o alta persoana care a muncit similar, are o pensie diferita. Ei bine, trebuie sa incercam - si am dat un singur exemplu - trebuie sa incercam sa reglam aceste nedreptati din sistem. Va marturisesc ca avem trei legi ale pensiilor, trei modele, trei moduri in care s-a lucrat pe legea pensiilor. Avem o varianta, insa avem dificultati din punct de vedere tehnic. Sunt 5,1 milioane pensionari, avem 1.200 de oameni care lucreaza in acest domeniu si care trebuie, pentru a aplica legea pensiilor, sa ia fiecare dosar in parte. (...)

Ei bine, aceasta presupune o suplimentare a numarului de persoane care lucreaza pentru legea pensiilor, iar pentru mine este important, ca prim-ministru, cum este important si pentru ministrul Muncii si pentru cei care asteapta un rezultat bun pe legea pensiilor, sa vedem cum putem aplica din punct de vedere tehnic aceasta lege a pensiilor. Nu mai vreau sa fim in situatia in care vine o lege si pe urma vedem ca avem disfunctionalitati si cautam atunci posibilitati de a regla acest lucru. Vrem sa venim cu o lege care sa se plieze pe realitate, sa rezolve problemele din sistemul de pensii si in acelasi timp, sa fie imbratisata de catre pensionarii din Romania. Ceea ce va pot spune este ca nimanui nu-i va scadea pensia, niciunui pensionar din sistemul public nu-i va scadea pensia", a spus Dancila la Romania TV, citata de antena3.ro.