Ministrul justitiei Tudorel Toader a cerut joi revocarea Laurei Codruta Kovesi, acuzandu-o de "exces de autoritate'', scrie Reuters, in timp ce AFP noteaza ca Tudorel Toader a emis joi o "procedura de revocare" pentru doamna Kovesi, acuzand-o de "incalcarea" Constitutiei si de "deteriorarea imaginii" tarii in strainatate.

In capitala Bucuresti, 4.000 de oameni s-au adunat in fata sediului guvernului, in pofida ninsorii, si alte mii au manifestat in mai multe alte orase, consemneaza Reuters.

"DNA trebuie sa continue sa-si faca treaba, in schimb ministrul justitiei trebuie sa plece", a declarat pentru AFP un informatician din Bucuresti, Serban Alexe, potrivit Agerpres.

Incepand cu 2013, Kovesi conduce o agentie anti-coruptie numita DNA, care ancheteaza deputati, ministri si alti inalti oficiali si care a dezvaluit conflicte de interese, fraude si abuz de putere intr-una dintre cele mai corupte tari din Europa, comenteaza agentia britanica de presa, adaugand ca zeci de inalti oficiali au fost adusi in fata justitiei.

Magistrata in varsta de 44 de ani, una dintre cele mai populare personalitati din tara, a devenit ''oaia neagra'' a unei parti din clasa politica din cauza numeroaselor anchete efectuate de DNA impotriva unor alesi locali si nationali, comenteaza la randul sau si AFP.

Mai mult de 87.000 de persoane au semnat o petitie online care solicita presedintelui Klaus Iohannis sa nu o revoce pe doamna Kovesi, consemneaza aceeasi agentie de presa. "Va indemnam sa va pozitionati de partea justitiei si nu de partea celor care se simt amenintati de lupta impotriva coruptiei", au scris autorii acestei petitii.

Presedintele roman, Klaus Iohannis, care are ultimul cuvant in ceea ce priveste destituirea procurorilor, s-a exprimat in sprijinul lui Kovesi si l-a acuzat pe Toader ca nu a furnizat suficiente motive pentru demiterea procurorului anticoruptie, noteaza Reuters, care aminteste ca atunci cand social-democratii aflati la putere au incercat cu un an in urma sa depenalizeze prin decret mai multe infractiuni de coruptie, sute de mii de oameni au iesit in strada, organizand cele mai mari demonstratii din Romania de zeci de ani.

De la revenirea la putere in decembrie 2016, social-democratii, dintre care mai multi alesi sunt vizati de justitie, au incercat sa relaxeze legislatia anticoruptie, declansand un val de contestare fara precedent de la caderea regimului comunist la sfarsitul anului 1989, scrie AFP despre aceleasi evenimente.