"Eu sunt premierul Romaniei, am un guvern sustinut politic si am o foarte buna cooperare cu coalitia PSD-ALDE, am o buna cooperare cu presedintele PSD, domnul Liviu Dragnea, si asa este normal: un guvern politic, intre guvern si partid trebuie sa existe o foarte buna cooperare. Cred ca domnul presedinte Klaus Iohannis stie acest lucru si cred ca nu se indoieste nici o clipa de buna cooperare intre guvern si partid. E adevarat, am avut doua experiente triste. Tocmai de aceea cred ca este necesar un congres, pentru a reitera aceasta buna cooperare si termenii in care se va face aceasta buna cooperare. Nu va pot da foarte multe detalii despre congres, vom mai avea un CEx inainte de congres, unde se vor stabili punctele importante din cadrul acestui congres. Din punctul meu de vedere, un congres este sanatos pentru viata politica si, dupa cum s-a vazut, toti membrii CEx au imbratisat aceasta idee si au votat pentru un congres care va avea loc pe 10 martie", a spus Viorica Dancila, la Romania TV intrebata ce se prefigureaza la apropiatul Congres al PSD din luna martie si daca presedinte Iohannis o priveste si dintr-o cheie politica, avand in vedere ca este si presedinta femeilor social-democrate.

Intrebata daca va candida la o functie de conducere in partid, premierul a explicat ca este presedinta organizatiei de femei.



"Categoric, nu. Eu sunt deja presedinta organizatiei nationale de femei, un post care ma onoreaza si voi sustine in continuare promovarea femeilor, egalitatea de sanse si cred ca acest lucru este necesar. In acelasi timp, sunt prim-ministru si trebuie ca toata energia sa se indrepte catre programul de guvernare si sa fac tot ce depinde de mine, eu si guvernul pe care il conduc, pentru punerea in aplicare a programului de guvernare. Deci, categoric, nu voi candida pentru o alta functie in cadrul PSD; de fapt, in calitatea mea de presedinta a Organizatiei nationale de femei fac deja parte din BPN", a mai spus Dancila.



"Nu, categoric nu. Fiecare are dreptul de a candida. Asa e in democratie si suntem un partid democratic. Deci, fiecare are dreptul de a candida pentru o anumita functie. Dar, asa cum am specificat anterior, inca nu am hotarat daca vom avea alegeri, care vor fi punctele discutate in cadrul congresului. Acest lucru il vom face in cadrul CEx dinaintea congresului din 10 martie", a completat Dancila.



"In ceea ce priveste alegerile - avem doua randuri de alegeri, europarlamentare si prezidentiale, in 2019 - este normal ca un partid sa se gandeasca la aceste doua randuri de alegeri, sa vedem cum ne pregatim pentru cele doua randuri de alegeri, dar eu cred ca a discuta despre candidatul la prezidentiale este prematur. Va trebui o dezbatere in cadrul partidului, va trebui o discutie in cadrul Comitetului Executiv National. Din punctul meu de vedere, am vazut ca intotdeauna presedintele partidului a candidat la presedintia Romaniei. Nu am discutat acest lucru inca in partid, dar in mod normal aceasta este procedura in cadrul partidului. Si am vazut ca nu numai in cadrul PSD - si alte partide politice au mers pe aceleasi considerente", a adaugat Dancila.

Intrebata daca sunt lupte in interiorul partidului, avand in vedere ca anumiti social-democrati si-au manifestat intentia de la candida pentru functii la apropiatul congres, premierul a negat si a aratat ca nu s-a decis daca vor avea loc si alegeri, scrie Agerpres Despre posibilitatea ca la congresul PSD sa se discute si despre viitoarele alegeri prezidentiale si, respectiv, despre o candidatura a liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, premierul a spus ca, in opinia sa, este prematur acest lucru.