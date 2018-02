Pe 13 februarie, Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis ca ministrul Afacerilor Interne sa fie invitat in data de 26 februarie in plen, la ''Ora Guvernului'', la solicitarea Grupului parlamentar al PNL.

Anterior, liberalii au decis, la sedinta Biroului Executiv al partidului, sa solicite prezenta ministrului de Interne, Carmen Dan, la dezbaterea "Ora Guvernului" din Camera Deputatilor.





"Am plecat de la problematica violentei in familie, care s-a acumulat tot mai intens in ultima perioada, au existat niste masuri propuse de Guvern, dar vrem sa vedem de la doamna Dan un parcurs efectiv de aplicare, pentru ca, pana nu-l vom vedea, sunt doar masuri pe hartie. In primul rand, avem o criza de personal in MAI. Dupa pensionarile de la jumatatea anului trecut, s-a ajuns la situatii in care avem personalul la 50% din necesar si nu vom avea posibilitatea efectiv sa intervenim in cazul unor cazuri de violenta. In al doilea rand, avem din partea politistilor reclamate scaderi semnificative de venituri si vrem ca doamna Dan sa explice de ce se intampla lucrul acesta si care sunt masurile pe care le are in vedere, daca are vreo masura in vedere. (...) In al treilea rand, avem mari probleme in minister privind respectarea competentelor. Va dau un exemplu: dosarul 'Microfonul', in care doamna Dan si-a scurtcircuitat propriul serviciu de protectie - DGPI -, in conditiile in care a chemat in ajutor oameni din afara ministerului, desi era obligata sa solicite propria structura pusa in slujba dansei. (...) In al patrulea rand, avem o problema cu Jandarmeria, care, din niste fonduri pe care vrem si noi sa le intelegem, pazeste demnitari in conditiile in care bugetul prevede ca demnitarii trebuie paziti de SPP si exista o bugetare in acest sens", a explicat Raetchi.