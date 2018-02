In context, el precizeaza ca s-a consultat cu specialisti in pastrarea datelor clasificate din minister inainte de a face public documentul.



"In primul rand, intr-o conferinta de presa cineva a folosit parti din continutul si concluziile respectivului raport. In al doilea rand, raportul este publicat, este public deja pe o revista electronica de profil juridic. In al treilea rand, articolul 48 din legea 317/2004 privind functionarea Consiliului Superior al Magistraturii ii confera raportului caracter confidential si nu secret, atata timp cat este in lucru la Inspectia Judiciara, atata timp cat nu s-a pus rezolutia si raportul nu este inca trimis la CSM. Raportul despre care vorbiti este finalizat, are rezolutie, trimis la Inspectia Judiciara. Prin urmare, nu intra nici sub caracterul confidential, daramite sub cel de secret sau secret de serviciu. In al patrulea rand, inainte de a-l face public am consultat specialistii in pastrarea datelor clasificate din MJ, spunandu-mi-se ca nu este nicio problema", a explicat Tudorel Toader, sambata, la Antena 3.