"Doreste sa lase senzatia ca are relatii speciale in Israel. Nu are niciun fel de relatii speciale in Israel. Ce spuneti e o afirmatie pe care as verifica-o. Ce inseamna «frecvent», ce inseamna «se vede»", a spus Schwartzenberg la B1TV.

In egala masura, a tinut sa precizeze ca "Liviu Dragnea e un inalt demnitar, vine aici, dar nu e nicio relatie deosebita, protectionista, preferentiala".

"Au fost oameni in istoria Romaniei care au avut relatii deosebite cu Israel. Nu e cazul lui Dragnea", a completat el, citat de romaniatv.net.

Elan Schwartzenberg, dat in urmarire internationala

Omul de afaceri Elan Schwartzenberg a fost dat in urmarire nationala de Politia Romana in iunie 2016, dupa ce Tribunalul Bucuresti a emis un mandat de arestare in lipsa pe numele lui.

Tribunalul Bucuresti a emis un mandat de arestare preventiva in lipsa, pentru 30 de zile, pe numele omului de afaceri Elan Schwartzenberg, acuzat de complicitate la luare de mita intr-un dosar desprins din cel in care Radu Mazare este judecat in legatura cu construirea locuintelor sociale din cartierul "Henri Coanda" din Constanta

Omul de afaceri este acuzat de complicitate la luare de mita dupa ce ar fi actionat ca intermediar intre omul de afaceri israelian Avraham Morgenstern, cel pentru care a fost emisa autorizatia de construire a locuintelor sociale, si Radu Mazare, primarul Constantei.

