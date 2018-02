"Cu fratii Mazare fac afaceri de la Revolutie pana astazi. Eu aveam o consignatie in Iasi, ei aduceau marfa, ulterior ne-am ocupat de publicitate. Aveam panouri publicitare in Constanta cu ani de zile inainte ca Radu sa ajunga primar. (...) La un moment dat, fratii Mazare, ca nu vorbesc neparat de Radu, au fost in Brazilia, au fost in Madagascar, mi-au facut propuneri de investitii. Pe unele nu le-am acceptat, pe doua le-am acceptat.

Am finantat 30 de hectare de plaja in Brazilia, proprietatea mea, am acceptat achizitia si constructia respectivului proiect, resortul in Madagascar, in ambele datorita faptului ca ei le-au identificat si se ocupa de managementul proprietatilor. Au un mic procent, acte notariale facute acum 7-10 ani, 15 ani in afara tarii, pe care nu le falsifica niciodata", a sustinut omul de afaceri, citat de ziaruldeiasi.ro.

Schwartzenberg: Eu am trimis in contul fratilor Mazare 175.000 de euro in diverse transe

Elan Schwartzenberg, dat in urmarire internationala

"Nu au nicio legatura cu bani primiti de la Avi Morgenstern. Eu in viata mea nu am primit 175.000 euro de la Avi Morgenstern pe care i-am trimis lui Mazare sau fratilor lui. Nu, eu in decursul lui 2011, am primit mult mai multi bani, am primit poate peste un milion de euro de la Avi pentru diverse servicii prestate, iar fratilor Mazare le-am dat bani in cu totul alte conditii, sume si termeni pentru finantarea resortului din Madagascar (...) Sunt proprietarul terenului din Madagascar, da. Radu Mazare a clacat psihic. Numai niste nebuni fac zeci de dosare unui om", a mai spus Schwartzenberg. Omul de afaceri Elan Schwartzenberg a fost dat in urmarire nationala de Politia Romana in iunie 2016, dupa ce Tribunalul Bucuresti a emis un mandat de arestare in lipsa pe numele lui.

Tribunalul Bucuresti a emis un mandat de arestare preventiva in lipsa, pentru 30 de zile, pe numele omului de afaceri Elan Schwartzenberg, acuzat de complicitate la luare de mita intr-un dosar desprins din cel in care Radu Mazare este judecat in legatura cu construirea locuintelor sociale din cartierul "Henri Coanda" din Constanta

Omul de afaceri este acuzat de complicitate la luare de mita dupa ce ar fi actionat ca intermediar intre omul de afaceri israelian Avraham Morgenstern, cel pentru care a fost emisa autorizatia de construire a locuintelor sociale, si Radu Mazare, primarul Constantei.