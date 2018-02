Intr-un interviu acordat Realitatea TV, Augustin Lazar a fost intrebat despre propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind revocarea din functie a sefei DNA.

"A fost o surpriza, pe care nu as vrea sa comentez mai mult, decat ceea ce am comentat public. Parerea mea este ca nu exista temei pentru revocare. Pentru a da mai multe detalii, este nevoie sa vedem si noi raportul in cauza", a afirmat Lazar, potrivit Agerpres.

De asemenea, el a fost intrebat daca ii este teama ca i se va cere si lui revocarea din functie.



"Nu imi este teama de nimic, atat timp cat sunt in cadrul legal. Problema este ca mi-e teama sa nu speculez. Daca ne uitam la dispozitiile legii cu referire la modul in care pot fi revocati magistratii Ministerului Public cu anumite functii de conducere, legea prevede anume care sunt cazurile respective, intre care si managementul defectuos, care trebuie constatat nu de catre Executiv, ci trebuie constatat de institutiile competente ale justitiei, respectiv Inspectia Judiciara, prezentat CSM, examinat in sectia de profil a CSM, data o solutie, adusa la cunostinta persoanei respective, care are dreptul sa o atace. Este o procedura judiciara foarte clar stabilita pentru a se putea ajunge in final la concluzia ca cineva a exercitat management defectuos sau nu", a explicat Augustin Lazar. a explicat Augustin Lazar.

Lazar: Eu sustin adevarul



"Nu este o relatie personala, ci este o relatie institutionala. (...) Eu sustin adevarul. Nu este vorba de o chestiune personala. Asteptam raportul sa vedem daca ne ofera altceva decat am remarcat la prima vedere. La prima vedere, la televizor, lucrurile s-au desfasurat intr-un anume ritm. Noi trebuie sa vedem, sa analizam. Si noi si Ministerul Justitiei avem structuri specializate care se ocupa cu analiza acestor documente, dupa care ne propun, ne spun care e concluzia si actionam conform acelei concluzii. S-a vazut ce gresit a fost sa personalizezi o activitate institutionala, cum ar fi aceea sa trimitem dosarul la Parlament sau copia dosarului de urmarire penala la Parlament. Pe baza unor analize pe care mai multe sectii din Parchetul General le-au facut, procurorul general a venit cu solutia. Cam asa se intampla in toate structurile Ministerului Public. Pot sa inteleg de ce capii structurilor sunt atacati, pentru ca ei sunt cei mai expusi, ei conduc, ei reprezinta. Cei care - nu stiu cum sa o caracterizez - au o anumita naivitate sau poate au un plan pe care nu il inteleg eu personalizeaza totul la capul institutiei, gandindu-se ca, daca va veni un alt procuror, acela nu va face acelasi lucru. Acela va lua Codul penal, il va baga intr-un sertar si va judeca dupa cum spun show-urile media?", a afirmat Lazar.



"Insa atata timp cat suntem in UE, nu va fi posibil. Noi avem niste reguli clare si vedem ca in toata Uniunea Europeana functionarii de rang inalt si demnitarii trebuie sa fie servanti ai comunitatii, nu unii care traiesc pe pielea lor si comit infractiuni. Si, din pacate, un numar mare de persoane comit in continuare infractiuni, aceasta este surprinzator. Comit infractiuni de coruptie, iar noi trebuie sa demobilizam. Cum putem demobiliza comiterea acestor infractiuni? Dezafectand structurile si anuland instrumentele de combatere?", a mai spus procurorul general.

El a precizat ca are o relatie corecta din punct de vedere institutional cu Laura Codruta Kovesi si isi va exprima un punct de vedere cu privire la propunerea de revocarea a sefei DNA dupa ce va analiza raportul intocmit de Ministerul Justitiei.Augustin Lazar sustine ca lupta impotriva coruptiei "a deranjat pe foarte multa lume" si unii se gandesc la o modalitate de a estompa aceasta lupta.