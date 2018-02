Totodata, ei isi exprima dezacordul cu privire la demersul ministrului Justitiei de a propune revocarea din functie a Laurei Codruta Kovesi.

Cererea a fost semnata de 135 de procurori dintr-un total de 183, initiatorii demersului explicand ca parte dintre anchetatori se afla la instantele de judecata sau in concedii de odihna/medicale si nu au putut sa-si exprime opinia pana la acest moment.



"Noi, procurorii din DNA, am decis sa initiem o cerere de aparare a reputatiei profesionale si a independentei procurorilor din cadrul DNA, in temeiul disp. art. 30 alin. 2 din Legea nr. 317/2004, pe care sa o adresam Consiliului Superior al Magistraturii, avand in vedere evenimentele din ultimele zile cand, in spatiul public (televiziuni, ziare, internet, etc.), persoane ce detin functii publice sau politice, pornind de la sustineri neprobate formulate de un inculpat trimis in judecata si condamnat in prima instanta pentru fapte coruptie, au facut afirmatii cu caracter de generalizare, prin care au acreditat ideea ca procurorii din cadrul DNA administreaza probe cu incalcarea legii", se arata intr-un comunicat al DNA transmis vineri se arata intr-un comunicat al DNA transmis vineri AGERPRES

"Noi, procurorii din DNA, ne-am confruntat in ultimii ani, direct sau indirect, cu atacuri venite prin intermediul mass media de la persoanele pe care le-am cercetat, le-am trimis in judecata sau care au fost condamnate in dosarele instrumentate de noi. Am suportat, chiar daca aceste atacuri ne-au afectat direct viata prin impactul emotional negativ avut asupra noastra, familiilor noastre, prietenilor si cercului de cunoscuti. Cu totii am ales sa continuam sa combatem coruptia si sa ne urmam principiile, fiind constienti ca rezultatul muncii noastre poate reprezenta un element pozitiv in structurarea societatii romanesti, avand ca fundament ideile de normalitate, corectitudine, dorinta de evolutie si progres", se mentioneaza in comunicat.



"Nu intentionam, prin acest demers, sa cautionam vreun act de ilegalitate al vreunui coleg si avem incredere ca sistemul de justitie si-a dezvoltat anticorpii necesari pentru a dovedi si sanctiona orice abatere de la litera legii a unui magistrat procuror. Ceea ce dorim noi este sa cerem singurei institutii abilitate sa ne apere independenta si reputatia profesionala, sa faca ceea ce are in obligatiile prevazute de Legea nr. 317/2004 - sa constate ca toate aceste afirmatii denigratoare la adresa noastra si a muncii noastre sunt neadevarate si au ca scop intimidarea celor angajati in lupta impotriva coruptiei si afectarea sistemului de justitie", spun procurorii anticoruptie.



"Intr-adevar, asa cum a zis ministrul Justitiei, lupta anticoruptie nu sta intr-un singur om, insa nu putem accepta, ca cetateni liberi ai Romaniei si profesionisti ai dreptului, sa asistam la o cerere de revocare intemeiata pe neadevaruri, pe supozitii si pe informatii din presa, neprobate in niciun fel, in locul unei analize legale si fundamentate. Unicul scop este de a o indeparta pe Laura Codruta Kovesi pentru singura vina ca a reusit sa administreze aceasta institutie din care facem parte cu mult curaj, tact si performante apreciate de numerosi cetateni romani, dar si de comunitatea europeana si internationala", se mai arata in comunicat.



"Insa, in toata aceasta perioada, tinta principala a fost Laura Codruta Kovesi, in mentalul inculpatilor sau condamnatilor pentru coruptie, iar inlaturarea ei fiind identificata ca principalul mijloc de a destabiliza si decredibiliza lupta anticoruptie. Si nu cred ca suntem departe de adevar. Sa ne imaginam cu totii ca acest demers al ministrului Justitiei si-ar atinge obiectivul si, de saptamana viitoare sau peste doua saptamani, Laura Codruta Kovesi ar fi revocata. Cum am mai putea continua sa facem ceea ce facem, cum am mai putea sa prindem persoane implicate in acte de coruptie cand am sti ca, pornind de logica ministrului Justitiei, oricand am putea fi acuzati in mod nedrept, incorect, pentru anchetele desfasurate, pentru delicte de opinie sau doar pentru simplul motiv ca imaginea Romaniei in spatiul international este afectata de fenomenul coruptiei", mentioneaza sursa citata.

