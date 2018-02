In documentul publicat vineri de MJ cu privire la activitatea manageriala de la DNA, unul dintre capitole se intituleaza: "Prioritizarea solutionarii dosarelor cu impact mediatic. Atitudini nedemne. Incalcarea standardelor minimale de etica si deontologie ale unui magistrat.



Raportul mentioneaza ca, recent, Inspectia Judiciara a publicat un comunicat de presa cu privire la exercitarea, pe 12 ianuarie 2018, a unei actiuni disciplinare fata procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, pentru "manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei", constand in aceea ca, in cadrul unei sedinte de lucru, a avut manifestari de natura a aduce atingere onoarei si probitatii profesionale a procurorilor, imprejurari identificate in inregistrarile audio aparute in spatiul public pe data de 18 iunie 2017.



Concret, spune raportul MJ, Kovesi s-a exprimat "in sensul combaterii efectelor negative in planul imaginii si credibilitatii institutiei, generate de decizia CCR nr. 68/2017 (prin care s-a constatat existenta unui conflict de natura constitutionala intre Guvern si DNA, generat de ancheta procurorilor cu privire la legalitatea si oportunitatea adoptarii OUG 13 - n.r.), prin instrumentarea urgenta a unor dosare 'cu ministri', de impact mediatic, si-a exprimat dezacordul cu privire la caracterul legal, definitiv si general obligatoriu al deciziei CCR 68/2017 si a folosit exprimari inadecvate la adresa Curtii Constitutionale si a unui judecator al CCR, inducand ideea in cadrul opiniei publice ca unul dintre criteriile in functie de care se prioritizeaza solutionarea dosarelor este impactul mediatic al acestora si calitatea oficiala a persoanelor cercetate", scrie Agerpres

Raport: Kovesi a folosit fata de procurorii DNA "un ton superior si agresiv"

MJ reproseaza sefei DNA ca a afectat imaginea Romaniei in interviurile critice date in presa

In document se mentioneaza ca Laura Codruta Kovesi a folosit fata de procurorii DNA "un ton superior si agresiv, inadmisibil in raport cu standardele minimale de etica si deontologie ale unui magistrat, de natura a genera in randul opiniei publice un sentiment de indignare si a unui dubiu legitim cu privire la respectarea principiilor suprematiei Constitutiei si a legilor, precum si a impartialitatii procurorilor".In raportul publicat vineri de MJ cu privire la activitatea manageriala de la DNA se arata ca Laura Codruta Kovesi a contestat autoritatea si actele Parlamentului, aducandu-se ca argumente interviurile critice date de aceasta in presa cu privire la modificari legislative in domeniul Justitiei.

Astfel, spune raportul, la inceputul anului 2017, Kovesi a declarat intr-un interviu pentru BBC "ca se teme de desfiintarea DNA", avertizand asupra unui "risc urias la adresa sistemului judiciar", evocand faptul ca se teme de modificari legislative care pot afecta lupta impotriva coruptiei.