"Comisia urmareste indeaproape si cu ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta eficient impotriva coruptiei sunt bazele unei Romanii puternice, asa cum au reamintit in declaratia lor comuna de luna trecuta presedintele (Jean-Claude Juncker - n.r.) si prim-vicepresedintele (Frans Timmermans - n.r.)", a subliniat purtatorul de cuvant Christian Wigand, intr-o reactie transmisa pe e-mail.

"Comisia va urmari indeaproape evolutiile privind procedurile in desfasurare care il vizeaza pe procurorul-sef al DNA", a adaugat el.

"In precedentele rapoarte MCV (Mecanismul de Cooperare si Verificare - MCV), faptul ca Directia Nationala Anticoruptie si-a mentinut realizarile in contextul unei presiuni intense a fost remarcat ca un semn de sustenabilitate. Comisia a notat de asemenea in raportul sau ca atunci cand aceasta presiune incepe sa afecteze lupta impotriva coruptiei, Comisia ar putea reevalua aceasta concluzie", se mai arata in mesajul Comisiei Europene.