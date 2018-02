"De cate ori sunt in Sibiu, voi participa si la proteste, cum a fost cel de aseara, si la aceasta manifestare de decenta civica, normala, pe care sibienii au decis sa o faca in fata sediului PSD, acest #vavedem care a devenit un exemplu de implicare; de asemenea, la Bucuresti, si eu si colegii din USR sustinem aceste miscari de protest, pentru ca, daca intr-un stat, ministrul Justitiei preia retorica infractorilor, nu inseamna ca reactia societatii se poate opri", a spus Barna, citat de stirileprotv.ro.

Dan Barna si Raluca Turcan au participat vineri la protestul mut din fata sediului PSD.

"USR considera ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a incalcat toate principiile democratice si ale statului de drept prin declaratia publica de aseara, cand a anuntat ca declanseaza procedura de revocare din functie a procurorului sef al DNA fara sa ofere motive juridice bine fundamentate, in acord cu Legea 303/2004, cea care reglementeaza motivele si conditiile in care se poate cere revocarea unui procuror sef al DNA", se arata intr-un comunicat. Uniunea Salvati Romania condamna ferm decizia politica luata de ministrul Justitei, Tudorel Toader, de a propune revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si cere demisia imediata a ministrului Justitiei.

De aproximativ 1 an de zile ministrul Justitiei, Tudorel Toader, tot incearca sa amane aceasta decizie pe care i-o cer mai marii PSD, oamenii care i-au dat portofoliul Justitiei pe mana, cu scopul clar de a-i scapa de amenintarea dosarelor pe care le au in instanta si nu pentru a administra corect regulile dupa care functioneaza sistemul judiciar.

Tudorel Toader a ales sa respecte indicatiile sefilor politici si sa dea un semnal puternic magistratilor din Romania ca de acum inainte oricine indrazneste sa cuteze sa ancheteze gasca de penali a lui Liviu Dragnea va fi supus hartuielilor mediatice si politice", arata formatiunea.

“USR le transmite magistratilor independenti si onesti, care nu se lasa intimidati de PSD, ca au un sprijin in ei si in societatea civila, in sutele de mii de romani care-si doresc o justitie dreapta si o lege egala pentru toti”, a spus presedintele USR, Dan Barna.