Intrebata de presa daca sustine punctul de vedere al ministrului Justitiei privind propunerea de revocare a sefei DNA din functie, premierul a spus: "Nu conteaza daca eu sustin sau nu sustin un punct de vedere, conteaza ca ceea ce a scris ministrul Justitiei in acel raport, daca este adevarat, (...) inseamna ca toate lucrurile acestea sunt ingrijoratoare si ca trebuie luata o decizie. Cum va fi luata aceasta decizie nu ma intrebati pe mine ca nu depinde de mine".

Premierul a precizat ca nu a discutat cu ministrul Justitiei pe marginea raportului si nici nu are in intentie.



"Nu am discutat despre acest lucru si nici nu am intentia sa discut. (...) Am spus de fiecare data ca Justitia trebuie sa fie libera si ca nu trebuie nimeni sa interfereze in actul de justitie. Am ascultat odata cu dumneavoastra raportul la televizor, am vazut ce este in raport, am ascultat fiecare punct in parte, totul trebuie sa-si urmeze cursul si nu cred ca trebuie sa dau eu un verdict sau altcineva sa dea un verdict. (...) Cred ca in tara aceasta avem o Constitutie, avem legi si fiecare trebuie sa actioneze in acest mod", a precizat Dancila.