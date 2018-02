"Aceasta este o procedura care va mai dura. M-am exprimat aseara institutional, cum au constatat mai multi analisti, dar asta este parerea mea.

Nu am vazut raportul, nu a vazut nimeni raportul pe care s-a bazat domnul ministru. Insa prestatia pe care a avut-o aseara, sincer, nu mi-a placut", a spus seful statului inainte de reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, intrebat cu privire la decizia ministrului Justitiei de a cere revocarea procurorului-sef al DNA.

le-a declarat Iohannis jurnalistilor.

Seful statului a precizat ca "mult promisul raport" nu a aparut pe site-ul Ministerului Justitiei si nici nu a ajuns la Administratia Prezidentiala, scrie Agerpres.

"Cand vom avea acest raport, probabil vom incerca sa-l deslusim si atunci se va putea discuta mai mult", a aratat el.



"Am spus acest lucru si aseara. Da, o sustin. Sustin si pe doamna Kovesi si sustin si activitatea DNA. M-am exprimat in repetate randuri ca DNA face o treaba buna si conducerea DNA face o treaba buna, iar ceea ce am auzit aseara nu a fost de natura sa-mi schimbe opinia", a spus seful statului, inainte de reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.