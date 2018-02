Chestionat de jurnalisti daca intentioneaza sa il cheme pe procurorul-sef al DNA pentru a purta o discutie asupra raportului, raspunsul lui Tudorel Toader a fost nu.

Ministrul Justitiei informeaza ca va declansa procedura de revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi pentru ''acte si fapte de netolerat intr-un stat de drept''.



''In temeiul prevederilor art. 54 alineatul 4 coroborat cu 51 alineatul 2 litera b din Legea 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor, declansez procedura de revocare din functie a procurorului sef al DNA. Raportul, insotit de propunerea de revocare a procurorului sef, va fi transmis catre Sectia pentru procurori a CSM, precum si catre presedintele Romaniei, pentru a analiza si pentru a decide in acord cu competentele constitutionale pe care fiecare le are", a spus Toader, citat de stirileprotv.ro.

Lazar va prezenta un punct de vedere dupa publicarea raportului de catre MJ

Procurorul general Augustin Lazar urmeaza sa prezinte un punct de vedere in legatura cu propunerea ministrului Tudorel Toader de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

"Avand in vedere solicitarile mass-media de a prezenta un punct de vedere privind propunerea ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, precum si asupra raportului prezentat in acest sens, Biroul de informare si relatii publice face urmatoarele precizari: procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa prezinte un punct de vedere asupra celor doua aspecte dupa publicarea si analiza raportului ministrului Justitiei", se arata intr-un comunicat al Parchetului General.

Kovesi, prima reactie dupa cererea de revocare

"Voi urma procedura legala si ma voi prezenta, oricand este nevoie, sa raspund, punct cu punct, tuturor afirmatiilor prezentate de ministrul Justitiei", se arata intr-un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie.

Dupa prezentarea unui raport de 36 de pagini, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a propus revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

La incheierea raportului prezentat in 80 de minute, Tudorel Toader nu a dorit sa raspunda niciunei intrebari puse de jurnalisti.