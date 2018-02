"Raportul de 36 de pagini, prezentat astazi de dl Tudorel Toader, este absolut devastator. Devastator nu numai pentru sefa DNA, ci si pentru institutia pe care o patroneaza si vizavi de sistemul de care noi vorbim atunci cand spunem 'statul paralel'. Deci din 36 de pagini, asa scurt, cum le-a prezentat, a vorbit despre ilegalitati fara precedent, despre implicarea in dosarele unor procurori, despre lucruri nelegale coordonate de la centru, despre abuz in ceea ce priveste relatia cu Parlamentul si sfidarea Parlamentului, sfidarea Curtii Constitutionale, pur si simplu dl Tudorel Toader ne-a explicat in acest raport ca exista un stat in stat care actioneaza fara reguli si fara legi si care pur si simplu trebuie reorganizat din temelii", a afirmat Stefanescu.



Potrivit acestuia, "raportul subliniaza, in mod fara echivoc, ca s-au incalcat tot ce inseamna legi in vigoare". "Raportul subliniaza ca s-a incalcat Constitutia in mod repetat, ca a fost un abuz inimaginabil de la un cap la altul in ceea ce s-a numit luarea unor decizii, ca aceste operatiuni privind fabricarea unor dosare false de delatori profesionisti, despre cum sunt constransi si santajati, erau chestiuni cunoscute. Am inteles din acest raport ca toata aceasta grupare este organizata pe fundamente care nu au nicio legatura cu statul de drept. Putem vorbi despre ilegalitati care se pedepsesc din punct de vedere penal, prin ceea ce dl. Tudorel Toader ne-a citit. Este atat de cutremurator acest raport, incat cu siguranta nu ca mai tine cont sau nu Klaus Iohannis, dar clasa politica si Parlamentul cu siguranta vor lua in seama fiecare cuvant", a afirmat Codrin Stefanescu.

Serban Nicolae: In mod cert, este o situatie fara precedent

In opinia social-democratului, declaratia Administratiei Prezidentiale referitoare la raport "nu reprezinta altceva decat o incercare de a castiga timp, un fel de temporizare dupa citirea acestui raport". "Cu siguranta, specialistii se vor uita cu atentie la intreaga analiza facuta de Tudorel Toader si vor analiza si cat de grava si de nefireasca, anormala si ilegala este situatia", a adaugat Codrin Stefanescu."Chiar daca ea a fost prevazuta ca ipoteza in lege, o asemenea situatie in care ministrul Justitiei sa ceara revocarea din functie a unei persoane cu o asemenea pozitie este una fara precedent. Dar si faptele, asa cum au fost prezentate de ministrul Justitiei, sunt fara precedent. Sinteza prezentata este una care ar trebui sa ne puna pe ganduri. Concluziile unui asemenea raport ar trebui sa ne dea de gandit tuturor, nu doar celor care au responsabilitati publice, ci chiar cetatenilor obisnuiti, pentru ca arata vulnerabilitati ale autoritatilor statului roman, arata disfunctionalitati in aplicarea legii si in asumarea unor raspunderi publice, ceea ce ar putea pune in pericol drepturi si libertati fundamentale, ar putea afecta institutiile constitutionale ale statului roman, respectarea democratiei, a statului de drept, a drepturilor si libertatilor fundamentale, ale separatiei puterilor in stat. Din aceasta perspectiva, era de asteptat ca factorii direct responsabili sa fi actionat din vreme, nu sa se ajunga aici - sa constatam un anumit comportament sistematic si repetat de conflict intre institutiile publice, de discreditare publica a unor autoritati, prin contestare publica a deciziilor CCR, de subminare a autoritatii Parlamentului si de intimidare a Guvernului", a aratat Serban Nicolae.

Potrivit acestuia, in esenta, astfel de acte "sunt de natura sa submineze insasi autoritatea statala in Romania si practic invita cetatenii la dezordine".



"Din moment ce un conducator de autoritate publica isi poate permite sa conteste sau sa discrediteze o autoritate de statura Curtii Constitutionale sau de natura Parlamentului Romaniei inseamna ca orice cetatean isi poate permite acelasi lucru si ca de fapt respectarea legii in Romania este facultativa, responsabilitatea publica este o chestiune de optiune si important este sa avem putere: Cine are putere, traieste dupa legea junglei, cei care nu au putere suporta consecintele", a adaugat senatorul social-democrat.

Serban Nicolae considera ca atat CSM, cat si presedintele Romaniei trebuie sa-si indeplineasca atributiile cu maxima eficienta si urgenta.

"Din punctul meu de vedere este o situatie grava si as vrea ca CSM si presedintele Romaniei sa-si indeplineasca atributiile cu maxima eficienta, cu maxima urgenta si cu maxima responsabilitate. Presedintele Romaniei va avea o decizie politica. In ciuda a ceea ce repeta lozincar persoane cu influenta publica, presedintele Romaniei este o persoana publica, este un om politic si ia decizii politice. Si, de aceea, eu cred ca decizia presedintelui va fi pur de natura politica. Ramane insa de vazut responsabilitatea fiecaruia cum va fi cantarita de cetateni", a spus liderul senatorilor PSD.