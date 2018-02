"Tudorel Toader, demisia!!

Sunteti, domnule Toader, o rusine pentru Romania! O tara intreaga a vazut ca nu sunteti altceva decat avocatul pledant al penalilor! Inselati asteptarile oamenilor cinstiti si incalcati angajamentele internationale ale Romaniei.

Intr-o tara membra a Uniunii Europene, insusi ministrul justitiei pledeaza cauza infractorilor!



Cetatenii cinstiti din Romania au putut vedea in aceasta seara ca in Guvernul PSD-ALDE nu mai e nimeni care sa apere aplicarea ferma a legii in fata coruptiei.

Consider ca este nevoie de mobilizarea tuturor energiilor pro-europene pentru a mentine statul de drept in Romania si a bloca acapararea tarii de catre crima organizata!", a scris Raluca Turcan pe Facebook.



USR cere demisia lui Tudorel Toader

"Uniunea Salvati Romania condamna ferm decizia politica luata astazi de ministrul Justitei, Tudorel Toader, de a propune revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si cere demisia imediata a ministrului Justitiei.

De aproximativ 1 an de zile ministrul Justitiei, Tudorel Toader, tot incearca sa amane aceasta decizie pe care i-o cer mai marii PSD, oamenii care i-au dat portofoliul Justitiei pe mana, cu scopul clar de a-i scapa de amenintarea dosarelor pe care le au in instanta si nu pentru a administra corect regulile dupa care functioneaza sistemul judiciar.

Tudorel Toader a ales sa respecte indicatiile sefilor politici si sa dea un semnal puternic magistratilor din Romania ca de acum inainte oricine indrazneste sa cuteze sa ancheteze gasca de penali a lui Liviu Dragnea va fi supus hartuielilor mediatice si politice.





“USR le transmite magistratilor independenti si onesti, care nu se lasa intimidati de PSD, ca au un sprijin in ei si in societatea civila, in sutele de mii de romani care-si doresc o justitie dreapta si o lege egala pentru toti”, a spus presedintele USR, Dan Barna.

USR respinge categoric aceasta incalcare a principiilor statului de drept, care astazi, prin insusi ministrul Justitiei, au fost aruncate complet in derizoriu", arata USR intr-un comunicat.



Tudorel Toader a propus revocarea din functie a Laurei Codruta Kovesi

Dupa prezentarea unui raport de 36 de pagini, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a propus revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

In opinia ministrului, DNA nu se identifica cu procurorul sef al acesteia, Laura Codruta Kovesi, ''ale carei actiuni au demonstrat ca pot pune in pericol chiar institutia pe care o conduce, prin excesul de autoritate, comportamentul discretionar, sfidarea autoritatii Parlamentului, a rolului si competentelor Guvernului, contestarea deciziilor Curtii Constitutionale si autoritatii acesteia''.

Reactia Laurei Codruta Kovesi

Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi , a avut o prima reactie dupa propunerea Ministerului de Justitie privind revocarea sa.

"Voi urma procedura legala si ma voi prezenta, oricand este nevoie, sa raspund, punct cu punct, tuturor afirmatiilor prezentate de ministrul Justitiei", se arata intr-un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie