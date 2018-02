"Tudorel Toader a fost actorul unei comedii proaste, penibile, reusind sa se faca de ras si pe plan profesional, si ca ministru. Ca si Iordache-Alta intrebare. Iordache mai repezit, Toader mai incalcit, dar tot acolo.

Toader a incalcat separatia puterilor in stat, punand Parlamentul si Guvernul deasupra Justitiei. Toader a devenit sluga politicienilor anchetati sau condamnati penal si s-a facut de ras mergand pe mana unor politicieni cu dosare penale. Tudorel Toader sa nu mai sustina ca este un ministru independent, pentru ca nu este. Toader e viclean, aparand PSD&ALDE: chiar unii dintre acesti politicieni cu dosare penale sunt cei care au sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu posibile conflicte de natura constitutionala, dandu-i apoi posibilitatea lui Toader sa invoce situatia “fara precedent” de a avea trei astfel de sesizari.

Imaginea tarii a fost si este demolata de politicienii din PSD&ALDE cu probleme penale, care modifica Codurile penale facand din Romania paradisul criminalitatii, politicieni pe care acum Toader ii apara si protejeaza, si de loviturile puternice pe care PSD&ALDE le aplica justitiei de un an de zile.

Laura Codruta Kovesi, DNA si protestatarii au ridicat Romania

Ei au facut cea mai buna imagine tarii si ei sunt diplomatii Romaniei. Alta minciuna de la Toader, care a spus exact invers, ca declaratiile dnei Kovesi au facut de ras Romania. A fost cea mai penibila afirmatie! Citeste Tudorel Toader presa straina serioasa sau numai textele de la televiziunile unor penali? Ii recomand articolul din Financial Times de astazi si din 16 februarie.

Toader nu a spus niciun cuvant despre activitatea manageriala a dnei Kovesi. Cererea lui nu are baza legala si este ilegitima. Ca doar nu interviurile de la BBC si Euronews or fi management. Ele sunt apararea Romaniei impotriva parlamentarilor si guvernantilor penali, unii si condamnati. Si este in fisa postului sefei DNA sa explice efectele modificarile legilor penale.

Impresia pe care a lasat-o Tudorel Toader este ca parca si-a luat notite de la televiziunile mogulilor si ca a scris capete de acuzare dictate de reprezentantii grupului infractional organizat PSD&ALDE, pe care ii deranjeaza presa straina si multinationalele. Tudorel Toader a jucat in aceasta seara intr-o comedie proasta regizata de PSD&ALDE", a scris Monica Macovei pe Facebook.