"Voi urma procedura legala si ma voi prezenta, oricand este nevoie, sa raspund, punct cu punct, tuturor afirmatiilor prezentate de ministrul Justitiei", se arata intr-un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie, potrivit digi24.ro.

Tudorel Toader a propus revocarea din functie a sefei DNA

Dupa prezentarea unui raport de 36 de pagini, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a propus revocarea din functie a sefei DNA , Laura Codruta Kovesi.

La incheierea raportului prezentat in 80 de minute, Tudorel Toader nu a dorit sa raspunda niciunei intrebari puse de jurnalisti.

"Raportul, insotit de propunerea de revocare a procurorului sef, va fi transmis catre Sectia pentru procurori a CSM, precum si catre presedintele Romaniei, pentru a analiza si pentru a decide in acord cu competentele constitutionale pe care fiecare le are", a declarat Tudorel Toader, la MJ.

In opinia ministrului, DNA nu se identifica cu procurorul sef al acesteia, Laura Codruta Kovesi, ''ale carei actiuni au demonstrat ca pot pune in pericol chiar institutia pe care o conduce, prin excesul de autoritate, comportamentul discretionar, sfidarea autoritatii Parlamentului, a rolului si competentelor Guvernului, contestarea deciziilor Curtii Constitutionale si autoritatii acesteia''.

Tudorel Toader, critici la adresa Laurei Codruta Kovesi

, a spus Toader inr-o declaratie de presa.

Ministrul Justitiei a mai spus ca, in mai putin de jumatate de an, DNA a fost chemata de Curtea Constitutionala pentru inca doua conflicte de natura constitutionala.

"Concluziile sunt in mod evident diferite, atunci cand incalcarea Constitutiei depaseste limitele de competenta prevazute de Constitutie si de lege, atunci cand incalcarile devin sistematice. In mai putin de jumatate de an de la publicarea deciziei numarul 68 din 2017, Directia Nationala Anticoruptie, prin conducerea acesteia, a fost chemata iarasi in fata Curtii Constitutionale, pentru inca doua conflicte de natura constitutionala", a precizat Toader.

Lazar va prezenta un punct de vedere dupa publicarea raportului de catre MJ

"Avand in vedere solicitarile mass-media de a prezenta un punct de vedere privind propunerea ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, precum si asupra raportului prezentat in acest sens, Biroul de informare si relatii publice face urmatoarele precizari: procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa prezinte un punct de vedere asupra celor doua aspecte dupa publicarea si analiza raportului ministrului Justitiei", se arata intr-un comunicat al Parchetului General.