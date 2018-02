"Avand in vedere solicitarile mass-media de a prezenta un punct de vedere privind propunerea ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, precum si asupra raportului prezentat in acest sens, Biroul de informare si relatii publice face urmatoarele precizari: procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa prezinte un punct de vedere asupra celor doua aspecte dupa publicarea si analiza raportului ministrului Justitiei", se arata intr-un comunicat al Parchetului General.

Tudorel Toader a propus revocarea din functie a Laurei Codruta Kovesi

Tudorel Toader a propus , joi, revocarea din functie a sefei Directiei Nationale Anticoruptie.

In opinia ministrului, DNA nu se identifica cu procurorul sef al acesteia, Laura Codruta Kovesi, ''ale carei actiuni au demonstrat ca pot pune in pericol chiar institutia pe care o conduce, prin excesul de autoritate, comportamentul discretionar, sfidarea autoritatii Parlamentului, a rolului si competentelor Guvernului, contestarea deciziilor Curtii Constitutionale si autoritatii acesteia''.

''Numai respectul reciproc poate duce la stabilirea unor practici mutual acceptate care sunt in conformitate cu patrimoniul constitutional european, care permite unei tari sa evite si sa depaseasca crizele posibile - a retinut Comisia de la Venetia, in unul dintre avizele pe care le-a dat. Atat prevenirea, cat si combaterea coruptiei trebuie sa continue. Statul de drept este statul in care actiunea fiecarei autoritati publice este reglementata prin lege, se supune legii, este in spiritul valorilor democratice si respectarea drepturilor omului. Nimeni nu este mai presus de lege. Lucrurile bune nu le justifica pe cele rele'', a spus Toader.

Tudorel Toader, val de critici la adresa sefei DNA

Ministrul Justitiei, a declarat joi ca, in anul 2017, a fost a fost inregistrata o situatie fara precedent in cadrul raporturilor dintre autoritatile publice din Romania, in care Directia Nationala Anticoruptie a fost sanctionata de Curtea Constitutionala pentru comportament lipsit de loialitate.

"In primul rand, am retinut o situatie fara precedent in cadrul raporturilor dintre autoritatile publice din Romania. Repet, o situatie fara precedent a raporturilor dintre autoritatile publice. Intr-un singur an de zile, in 2017, au fost inregistrate trei conflicte juridice de natura constitutionala, conflicte in cadrul carora Directia Nationala Anticoruptie, prin conducerea acesteia, a fost chemata in fata instantei de contencios constitutional. Trei conflicte juridice de natura constitutionala, in care Curtea Constitutionala a circumstantiat in mod ferm competenta Directiei Nationale Anticoruptie, in doua dintre acestea sanctionand comportamentul lipsit de loialitate, comportamentul neconstitutional din partea procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie", a spus Toader inr-o declaratie de presa.

Protest in Piata Victoriei. Peste 1.000 de oameni au cerut demisia lui Toader

Peste 1.000 de persoane au protestat joi in fata sediului Guvernului dupa anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

Oamenii prezenti in Piata Victoriei au scandat "Nu vrem sa fim o natie de hoti", "Nu scapati, nu scapati", "La inchisoare, nu la guvernare", "DNA, sa vina sa va ia", "Romania, trezeste-te!" si au fluturat steaguri tricolore si ale Uniunii Europene.