Toader a afirmat ca in momentul in care DNA a declansat o ancheta cu privire la OUG 13, si-ar fi arogat competenta intr-un domeniu care excedeaza cadrul legal.

"Ministerul Public, prin DNA, si-a arogat competenta de a efectua o ancheta penala intr-un domeniu care excedeaza cadrului legal, ce poate conduce la un blocaj institutional din perspectiva dispozitiilor constitutionale, dispozitii ce consacra separatia si echilibrul puterilor in stat. Mai spunea atunci Curtea ca actiunea Ministerului Public creeaza o presiune asupra membrilor Guvernului, care afecteaza buna functionare a acestei autoritati, sub aspectul actului legiferarii, avand drept consecinta descurajarea, intimidarea legiuitorului delegat, de a-si exercita atributiile constitutionale", a declarat Tudorel Toader in cadrul unei conferinte de presa desfasurata la Ministerul Justitiei, citand o decizie a Curtii Constitutionale.

El a adaugat ca prin actiunile efectuate in cadrul anchetei s-ar fi creat premisele unui blocaj in activitatea de legiferare.

"Declansarea unei ample anchete penale care s-a concretizat prin descinderi la Ministerul Justitiei, prin ridicarea de acte, audierea unei mare numar de functionari publici, secretari de stat si ministri a determinat o stare de tensiune, de presiune psihica chiar pe durata derularii unor proceduri de legiferare, creandu-se premisele unui blocaj in activitatea de legiferare. Astfel, sub imperiul unei temeri declansate de activitatea de cercetare penala si de formulare a unor viitoare acuzatii care pot determina incidenta raspunderii penale, Guvernul este blocat in activitatea sa de legiuitor. Mai spunea atunci, prin conduita sa, Ministerul Public, DNA si-a arogat o competenta pe care nu o poseda: controlul modului de adoptare a unui act normativ sub aspectul legalitatii si oportunitatii sale, ceea ce a afectat buna functionare a unei autoritati", a spus Toader.

Ministrul justitiei a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, pentru ''acte si fapte de netolerat intr-un stat de drept''.