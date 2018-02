"Fac un apel catre Tudorel Toader sa nu declanseze o criza fara motiv in sistemul de justitie. Remarc ipocrizia liderilor PSD si ALDE care au transmis ca lasa intreaga raspundere asupra lui Tudorel Toader.

In seara aceasta, Tudorel Toader poate fi castigatorul premiului 'Zmeura de aur', echivalentul Oscarului pentru cel mai prost actor sau poate sa faca o figura placuta pentru multi oameni, mai putin pentru PSD-isti.

Remarc cat de ipocrita e pozitia liderilor PSD si ALDE care mimeaza faptul ca nu se implica in aceasta problema in conditiile in care stim toti care sunt obiectivele lor politice.



De aceea, fac un apel la Tudorel Toader sa nu declanseze o criza in sistemul de justitie fara niciun motiv, propunand concluzii hazardate si masuri prin care se genereze dezbinare. Trebuie sa fie asteptate concluziile Inspectiei Judiciare si ale celorlalte structuri care ancheteaza situatia de la Ploiesti.

Aceasta 'joaca' de-a rapoartele, care a inceput de anul trecut, trebuie sa inceteze astazi si asta este ceea ce astept de la conferinta de presa de la ora 18", a scris Alina Gorghiu pe Facebook.