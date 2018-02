"Scandalul din DNA de abia e la inceput. Apar elemente noi. Din cate am vazut astazi, fostul sef al Parchetului de pe langa Curtea de Apel din Ploiesti aduce si el elemente suplimentare legate de practicile curente de la unitatea de elita, deci cred ca ceea ce ar fi trebuit sa faca procurorul general era sa ii suspende pe toti de acolo si sa inceapa o cercetare serioasa. Iar daca o sa o puna pe doamna Kovesi sa faca cercetarea, rezultatul vi-l pot spune de pe acum, va fi musamalizat totul", a spus Tariceanu la Palatul Parlamentului, intrebat daca declaratia de joi pe care urmeaza sa o faca ministrul Tudorel Toader va opri scandalul din jurul DNA.

El a adaugat ca procurorul general al Romaniei, Inspectia Judiciara si CSM "au o responsabilitate pe care trebuie sa si-o asume pe deplin" in cazuri cum sunt cele de la Ploiesti.

"Si vad ca ce a facut procurorul general? A facut o cerere de incepere a unei anchete care sa fie condusa tot de doamna Kovesi. Pai, in conditiile astea, este exact a pune lupul paznic la oi. (...) Procurorul general nu s-a distins cu nimic pana acum, decat ca este un fel de aghiotant al doamnei Kovesi. Procurorul general este ca apa sfintita, stiti cum e apa sfintita. (...) Nu vreau sa generalizez, dar exista niste semnale atat de grave, incat in orice tara procurorul general, in fata unei astfel de situatii, ar fi adoptat si o serie de masuri. (...) Vedem ca apar zi de zi noi dezvaluiri, noi ne aratam ingrijorarea si ei nu fac nimic", a spus Tariceanu, potrivit Agerpres.

Tudorel Toader urmeaza sa prezinte joi, la ora 18,00, la Ministerul Justitiei, continutul si concluziile raportului cu privire la activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie.