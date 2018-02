"Viorica Dancila, o noua minciuna spusa cu cinism in fata presedintilor de Consilii Judetene!

Daca se dorea cu adevarat alocarea a 100% din impozitul pe venit in bugetele administratiilor publice locale – Guvernul trebuia sa avizeze favorabil proiectul PNL, aflat deja in circuit parlamentar. In acest moment, administratiile locale au grave dificultati cu banii, iar Guvernul Dragnea-Dancila-Tariceanu vinde iluzii presedintilor de Consilii Judetene.

Viorica Dancila promite 100% din impozitul pe venit incasat, sustine Raluca Turcan

Principala masura a acestui cod va fi aceea prin care bugetele administratiilor publice locale vor primi 100% din impozitul pe venit incasat. Este pacat ca niciun ministru sau consilier nu a informat-o pe doamna Dancila ca un astfel de proiect a fost depus, inca de anul trecut de catre parlamentarii PNL, iar colegii domniei sale din PSD si ALDE il blocheaza, tinandu-l la sertar.

Mai mult decat atat, Partidul National Liberal a avut amendamente la Legea bugetului de stat, prin care propuneam acelasi lucru - 100% din impozitul pe venit incasat sa ramana la bugetele locale, pentru a acoperi vidul de finantare produs de OUG nr. 79/2017. Pe vreme aceea, domnia sa era la Bruxelles si probabil ca nu stie ca parlamentarii PSD-ALDE-UDMR au votat impotriva acestui amendament.



Daca doamna Dancila nu vinde iluzii administratiilor locale, daca doamna Dancila chiar doreste ca din anul 2019 administratiile locale sa aiba o finantare corespunzatoare, atunci nu trebuie decat sa aprobe, in prima sedinta de Guvern, un punct de vedere favorabil la propunerea PNL prin care impozitul pe venit sa ramana 100% la nivelul administratiilor locale.

Proiectul PNL asteapta un punct de vedere de la Guvern de aproape 5 luni

E momentul in care doamna Dancila poate sa demonstreze ca este un prim-ministru corect si independent si ca nu-i mai pacaleste, inca o data, pe primarii si presedintii de consilii judetene din toata tara. Proiectul poate deveni lege in urmatoarea luna, doar sa existe si dorinta de a ajuta cu adevarat autoritatile publice locale", a scris Raluca Turcan pe Facebook.