"Eu astept ca domnul ministru al Justitiei sa se incadreze in limitele legale, sa faca o analiza obiectiva si sa ia deciziile care se impun".

Premierul a tinut sa mentioneze ca nu a purtat o discutie cu Tudorel Toader despre acest raport.



"Nu cred ca trebuie sa am o discutie cu domnul ministru al Justitiei. Justitia trebuie sa isi faca datoria, domnul ministru trebuie sa isi faca datoria. (...) Nu s-a discutat niciodata despre acest aspect", a spus Dancila.

"In spatiul public a existat informatia ca domnul ministru nu s-ar fi intalnit cu oficiali japonezi, ca a fost o gafa diplomatica. I-am spus sa vina in tara pentru ca ceea ce a aparut in spatiul public a creat ingrijorare. Domnul ministru trebuie sa isi faca o analiza si sa o faca publica", a mai adaugat sefa Executivului, citata de hotnews.ro.