Chestionata de jurnalisti daca s-ar putea ajunge la schimbarea din functie a sefei DNA, raspunsul prim-ministrului a fost: "Este o intrebare la care nu pot sa va raspund. Cred ca justitia trebuie sa fie independenta. Sa vedem raportul pe care-l face ministrul Justitiei. Nu am avut nicio discutie legata de acest aspect, pentru ca eu cred ca in Justitie nu trebuie sa intervina nimeni. Nu pot sa va raspund ce se va intampla, vom vedea. Chiar maine (joi - n.r.) am inteles ca ministrul Justitiei va veni cu acest raport in fata opiniei publice si cred ca acest lucru este important. Sa lasam justitia sa-si faca datoria si nu trebuie sa intervenim, nici din punct de vedere politic, nici din alte puncte de vedere asupra actului de justitie. Cred ca asa este corect si cred ca ceea ce se intampla acum in Romania - faptul ca nimeni nu intervine - este un lucru bun”.

In egala masura, Viorica Dancila a pledat pentru respectarea directivei europene potrivit careia exista prezumtia de nevinovatie pana la condamnarea definitiva in instanta.

"Justitia se infaptuieste de catre judecator, iar eu, ca eurodeputat, noua ani de zile in Parlamentul European, care a votat aceasta Directiva, as vrea ca directivele europene sa fie luate in considerare si sa fie aplicate, nu numai in Romania, in toata Uniunea Europeana", a mentionat sefa Guvernului, citata de digi24.ro.