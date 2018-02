Chestionata de jurnalisti despre cazul Darius Valcov, Viorica Dancila a spus: "Este consilier al premierului, este adevarat. Din cate stiu, domnul consilier Valcov a fost condamnat nu definitiv si am spus ca prezumtia de nevinovatie trebuie sa existe pana la o condamnare definitiva.

Este Directiva europeana in acest sens, iar eu nu fac decat sa respect o Directiva europeana pe care eu in calitate de europarlamentar am votat-o in Parlamentul European. Daca va fi o decizie definitiva, va asigur ca atitudinea mea va fi total schimbata", a declarat prim-ministrul, potrivit stirileprotv.ro.