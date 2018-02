"Comisarul Corina Cretu confirma: guvernele PSD-ALDE sunt incapabile sa atraga bani europeni pentru spitale. Si nu numai!

Din cele 9 spitale promise de PSD-ALDE, dintre care 8 regionale si 1 republican, anul acesta, in aprilie, ar fi trebuit sa inceapa constructia la primele 3 – Craiova, Cluj si Iasi. Corina Cretu ne-a anuntat ieri ca din cele 3 spitale nu se va face, mai mult ca sigur, niciunul din bani europeni.

De ce? Pentru ca guvernele PSD-ALDE sunt incapabile sa atraga bani europeni!

Faptul ca Romania risca sa piarda peste 150 de milioane de euro, bani gratuiti, nerambursabili, de la Uniunea Europeana, din care s-ar fi demarat constructia la primele 3 spitale, nu ii deranjeaza cu nimic pe cei care conduc astazi si Guvernul si Parlamentul. Sunt total dezinteresati de atragerea fondurilor europene si puternic preocupati de ceea ce se mai poate pradui prin Romania.

Dovada scrisa, negru pe alb, ca pe cei din PSD si ALDE nu i-a interesat niciun moment sa aduca bani gratuiti pentru construirea spitalelor este chiar in Monitorul Oficial, in documentul Program de guvernare 2018-2020, prin care cel mai recent Guvern al domnului Dragnea promite ca va construi, dintr-un dubios fond de investitii si dezvoltare, inca inexistent, toate cele 9 spitale: ”cele mai mari investitii ale Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii in urmatorii 3 ani se vor realiza in sanatate, prin constructia unui spital republican si a 8 spitale regionale. Valoarea totala finantata din FSDI este estimata la 3,5 mld. €.”

Si asta nu este totul! Al treilea guvern PSD-ALDE, nu numai ca abandoneaza banii europeni pentru a promite ca face spitale pe banii romanilor, ci si promite ca pretul pentru un spital va fi dublu, de la cca. 200 milioane lei cu cat se construieste un spital mare in UE, cu tot cu dotari, la cca. 400 milioane de euro.

Doamna Dancila a fost la Bruxelles doar pentru a confirma, inca o data, chiar din partea Comisiei Europene, ca Guvernul PSD-ALDE este profund incompetent si dezinteresat de ceea ce ii preocupa cu adevarat pe romani. De la Bruxelles se vede clar ca Guvernul nu a construit nimic in 2017, an de crestere economica si nu va construi nimic nici anul acesta", a scris Raluca Turcan pe Facebook.