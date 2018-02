"Nu mai candidez. Nu mai vreau sa candiez (...) Candideaza fiecare daca vrea sa candideze, dar eu nu candidez", a declarat Paul Stanescu, citat de bursa.ro.

Chestionat de jurnalisti daca este de parere ca premierul Viorica Dancila va candida pentru functia de presedinte executiv al PSD, raspunsul vicepremierului a fost: "Am mai spus-o public odata. Domna prim-ministru are foarte multe de facut. Deja doamna prim-ministru are functie politica, este presedintele femeilor social-democrate. Eu nu cred ca doamna prim-ministru s-a gandit la asa ceva".