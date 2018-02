"USR a aratat ca cele trei legi au fost adoptate cu incalcarea principiului bicameralismului, a principiului respectarii legii, precum si a obligatiilor rezultate din aderarea Romaniei la tratatele constitutive ale Uniunii Europene. De asemenea, s-a aratat ca in cazul uneia dintre aceste legi a fost incalcata si ordinea de sesizare a Camerelor Parlamentului.

«S-au respins toate trei ca inadmisibile. Cele care privesc statutul magistratului si CSM (Legile 303 si 317/2004 – n.r.) – pentru neintrunirea numarului de parlamentari necesar pentru sesizare. Aveam 48, doi din alta parte care, insa, semnasera si la alta sesizare. Cu privire la organizarea judecatoreasca, Legea 304, s-a respins pentru depasirea termenului inauntrul caruia se poate face sesizarea. Dupa legea noastra, sesizarea se poate face in doua sau cinci zile, in functie daca este de urgenta sau nu. S-a facut dupa o luna si ceva», a declarat Valer Dorneanu, presedintele Curtii Constitutionale a Romaniei.

USR considera ca CCR si-a contrazis propria jurisprudenta pentru a evita sa judece sesizarile depuse pe 22 ianuarie. Astfel, intr-o serie intreaga de decizii anterioare, pozitia exprimata de CCR in legatura cu termenul de depunere a sesizarilor a fost cea exprimata recent prin Decizia nr. 767/2016:

«Chiar daca sesizarea nu a fost depusa la Curtea Constitutionala in interiorul termenului de protectie, ea indeplineste conditia de admisibilitate referitoare la obiectul controlului de constitutionalitate (legea nepromulgata inca), intrucat nici Constitutia si nici Legea nr. 47/1992 nu reglementeaza obligativitatea introducerii obiectiei de neconstitutionalitate in interiorul termenului de protectie. Neintroducerea obiectiei in acest termen nu are, asadar, drept consecinta decaderea titularilor din dreptul de a sesiza Curtea Constitutionala, acestia putand formula sesizari, in temeiul art. 146 lit. a) teza intai din Constitutie, sub conditia ca legea sa nu fi fost inca promulgata»", se arata intr-un comunicat.

