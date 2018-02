Intrebat ce asteapta din partea lui Tudorel Toader, care va face un anunt joi seara, Codrin Stefanescu a spus: "Nu am nicio asteptare clara, toata lumea asteapta ceva sa se intample, zic ca am spus ce am avut de zis.

Suntem in intarziere, nu s-au luat masurile cand trebuiau sa fie luate, acum nu putem decat sa speram ca oamenii acestia isi fac datoria, cei care sunt in functii de stat platiti de noi, din bani publici, asa cum spune fisa postului".

Stefanescu a precizat ca nu a vorbit niciodata despre revocare

"Eu nu am vorbit despre revocare si nimeni din PSD nu a vorbit despre revocare. Eu am spus, ca multi alti colegi de-ai mei, ca, in momentul cand au aparut stirile, inregistrarile si martorii pe cazul de la DNA Ploiesti, procurorul general, seful DIICOT si ceilalti oameni care conduc institutiile astea trebuiau sa ia niste masuri, inclusiv dl ministru al Justitiei trebuia sa le ceara sa ia masuri.

Nu am vorbit de revocare, am vorbit pur si simplu: 'luati acolo masuri si, dupa ce faceti o ancheta repede, repede, veniti in fata romanilor cu un comunicat de presa, cu o declaratie, cu o conferinta, spuneti ce ati gasit, cat de grava este situatia'. Pentru ca, intre timp, zilele trec, probele se pot duce, oamenii aceia nu se intampla nimic cu ei, lumea este siderata, Romania cere raspunsuri, cerem toti raspunsuri si raspunsurile astea nu mai vin. Asa ca speram ca maine ministrul Justitiei da cateva raspunsuri in sensul asta", a punctat social-democratul, potrivit Agerpres.