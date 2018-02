Chetionat daca isi mentine pozitia in privinta ministrului Justitiei, raspunsul lui Codrin Stefanescu a fost: "Da, asta a fost atunci la cald, era la cateva ore distanta dupa ce incepuse scandalul care a lasat Romania cu gura cascata. Si a fost o reactie pe care am avut-o si eu, si Serban Nicolae".

Social-democratul a tinut sa precizeze ca nu regreta aceasta pozitie chiar daca Liviu Dragnea a sustinut ca "vorbeste cam mult si cam rau pentru pozitia pe care o are in PSD".



"Nu, sub nicio forma, de ce sa regret? Sa-i cer cuiva intr-o functie publica sa-si faca datoria conform fisei postului? (...) A zis dl Dragnea si asta este! Nu stiu de ce i-am devenit antipatic dlui Dragnea in ultima perioada, ca-s acelasi Codrin Stefanescu care a stat langa Liviu Dragnea in momente foarte grele si nu fac nici eforturi disperate sa devin nici simpatic, nici antipatic mai mult decat sunt antipatic. Voi continua asa, cum fac de 28 de ani, sa spun lucrurilor pe nume, exact ce gandesc, traiesc intr-o tara in care eu totusi am fost intr-o revolutie", a spus Stefanescu, citat de antena3.ro.

In egala masura, el a mai mentionat ca urmeaza sa candideze pentru o functie la viitorul Congres PSD: "Inca nu am stabilit data. Stiti foarte bine ca voi candida, pentru orice functie, nu mi-e frica de concurenta in interiorul partidului, chiar am fost printre cei care a sustinut ideea de congres cu alegeri si pentru vicepresedinti. O sa fie o competitie probabil in partid, daca vom stabilit lucrul asta. Inca nu am batut in cuie".