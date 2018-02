"Si alaltaieri, cand am discutat pe motiunea simpla pe munca am vorbit despre ipocrizia si populismul unor colegi. Ce ipocrizie e mai mare decat sa votezi impotriva propriilor indemnizatii si sa te calci pe picioare la casierie ca sa le incasezi? Nu am vazut niciun semnatar din cei 52 pe motiunea simpla ca s-au legat cu lanturi ca o forma de protest impotriva acestor indemnizatii sau ca au refuzat sa le incaseze, dupa cum nici la USR nu am vazut niciun coleg care sa dea o declaratie la casierie prin Secretariatul general, ca refuza incasarea indemnizatiei

Dragii mei, pana la urma indemnizatia este un drept constitutional pe care ca orice demnitar avem dreptul sa o incasam. Ce pretentii aveti? Sa venim desculti, sa venim in cioareci, in opinci, in blugi? (...) Este o indemnizatie decenta 9.000 de lei. Nu spun ca e mica, nu spun ca e mare. (...) un demnitar prost platit este vulnerabil la prostie si la coruptie. Haideti sa punem la adapost demnitarii tarii de astfel de tentatii! (...)", a declarat Borza, citat de stirileprotv.ro.