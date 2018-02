"Agenda de convorbiri a inclus un schimb de vederi asupra aspectelor de actualitate ale agendei de cooperare a Parteneriatului Strategic pentru integrarea europeana a Republicii Moldova, cu accent asupra procesului de reforme si a prioritatilor de actiune relevante din perspectiva implementarii prevederilor Acordului de Asociere dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana. De asemenea, au fost discutate perspectivele de realizare a proiectelor bilaterale de interconectare dintre Romania si Republica Moldova, respectiv impactul pe care evolutiile de la Chisinau il genereaza asupra agendei de reforme.

Presedintele Klaus Iohannis a evidentiat sprijinul constant si consecvent al Romaniei si al sau personal pentru agenda europeana a Republicii Moldova si, in acelasi timp, importanta punerii in practica a reformelor asumate prin Acordul de Asociere cu Uniunea Europeana. Presedintele Romaniei a subliniat ca parcursul european reprezinta singura cale viabila pentru viitorul Republicii Moldova.

In acest sens, presedintele Klaus Iohannis si vice-premierul Iurie Leanca au discutat despre importanta accelerarii procesului de reforme, cu accent pe domeniul justitiei si combaterea coruptiei, respectiv despre necesitatea unui efort unitar, la nivel intern, din partea tuturor actorilor care sustin atingerea obiectivului integrarii europene a Republicii Moldova. In egala masura, Presedintele Romaniei a subliniat importanta unei comunicari strategice adecvate, la Bruxelles si in capitalele statelor membre, a rezultatelor procesului de reforma, obiectiv pe deplin impartasit de demnitarul de la Chisinau.

Totodata, cei doi inalti oficiali au abordat problematica proiectelor energetice, care vizeaza conectarea fizica a Republicii Moldova, prin intermediul Romaniei, la spatiul energetic european, in concordanta cu obiectivele integrarii economice a Republicii Moldova cu Uniunea Europeana", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.