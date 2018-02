Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii a fost respinsa cu 96 de voturi "pentru", 157 de voturi "impotriva" si 16 abtineri, scrie digi24.ro.

Liberalii au depus motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, intitulata "Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale", conform unei decizii luate in conducerea formatiunii.

"Temele principale pe care ne-am axat au fost actele normative (...) care nu au facut decat sa creeze un haos si mai mare in sistemul de salarizare, dar si in cel fiscal: Legea 153, Legea salarizarii unitare, care nu a mai fost unitara si a devenit legea salariilor negative; Ordonanta 4 - care privea supraimpozitarea contractelor part-time; Ordonanta 79 privind transferul contributiilor de la angajator catre angajat; Ordonanta 82 - care diminueaza cu pana la 30% punctul de pensie acordat pensionarilor incepand cu anul 2018 si scaderea procentului in ceea ce priveste scaderea pilonului 2 de la 5,1 la 3,75%; Ordonanta 60 privind unitatile protejate si amenzile din ce in ce mai mari care vor fi aplicate mediului privat din Romania care nu angajeaza minim 4% persoane cu dizabilitati si, nu in ultimul rand, Ordonanta nr. 3/2018, emisa in cursul saptamanii trecute, cea care a primit aviz negativ de la, culmea, ministrul Justitiei al PSD, pentru ca intr-adevar creeaza o discriminare si se incalca un principiu constitutional in ceea ce priveste salarizarea si fiscalitatea in Romania", a explicat deputatul liberal Mara Calista.

Liberalii au sustinut ca se impune demiterea ministrului Muncii

"Se impune demiterea doamnei Lia Olguta Vasilescu avand in vedere incompetenta crasa de care a dat dovada in exercitarea mandatului de ministru, Romania fiind un caz unic in lume in care un salariat, in loc sa primeasca salariu pentru munca prestata, este dator angajatorului", sustineau liberalii in motiune.