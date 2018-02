"Eu am vazut niste texte bine distribuite cred ca de catre domnul Pahontu la diversi parlamentari care s-au achitat de obligatii. Problema e ca atat de multi se inghesuiau, incat nu mai stiau care sa iasa primii si i-am rugat sa se ordoneze. Unul pierduse mesajul, ma rog. Deci am vazut o dorinta foarte mare care nu cumva cineva sa puna intrebari despre acel serviciu care este deasupra Constitutiei, deasupra Parlamentului. Cu fiecare zi care trece vad tot mai multa temere, spaima, ca cineva ar putea sa puna intrebari despre activitatea domnului director", a afirmat Liviu Dragnea la Parlament, adaugand ca are o parere buna despre majoritatea ofiterilor SPP si despre activitatile pe care le-au facut.

Intrebat de ce nu a discutat saptamana trecuta cu presedintele Iohannis despre activitatea SPP, Dragnea a spus: "Pentru ca nu am vrut. Este o chestiune parlamentara, nu trebuie sa ne aprobe presedintele".

Intrebat cum se va finaliza activitatea comisiei parlamentare privind activitatea SPP, liderul PSD a aratat ca "se va incheia cu sfarsitul".

Comisia parlamentara pentru anchetarea SPP a fost infiintata

Senatul si Camera Deputatilor au dat marti vot favorabil hotararii de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia in activitati care exced cadrul legal de functionare.

S-au inregistrat 225 de voturi "pentru" si 106 "impotriva", scrie Agerpres.

Printre obiectivele comisiei se numara: identificarea procedurilor stabilite pentru respectarea ordinelor pe unitate, a regulamentelor militare, precum si modalitatea de comunicare a ordinelor de serviciu, determinarea implicarii directorului SPP in influentarea unor decizii politice sau in plan politic, verificarea unei eventuale modalitati de implicare a SPP in activitati care exced cadrul legal de functionare de catre directorul institutiei, verificarea rapoartelor de activitate a directorului SPP din ultimii 5 ani, identificarea protocoalelor incheiate cu alte institutii, a regulilor de relationare cu acestea, precum si verificarea respectarii cadrului legal de actiuni prevazute in aceste colaborari.

Potrivit proiectului de hotarare, comisia va verifica modul si criteriile in care au fost desemnati ofiterii de protectie a demnitarilor, va identifica numarul de mandate de supraveghere video-audio solicitate in baza Legii 191/1998, precum si respectarea cadrului legal.