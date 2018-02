"Am fost invitat sa fiu audiat la Comisia SRI si eu consider ca nimeni nu e mai presus de lege. Este obligatia ca mea cetatean sa ma prezint in fata Comisiei indiferent de functia pe care o ocup in stat. Acest lucru face o aluzie directa la comportamentul altor persoane din statul roman care au refuzat sa se prezinte in fata comisiilor parlamentare, oricare ar fi ele.

Este o obligatie de la care nu putem sa ne derobam, este o responsabilitate, si daca sefa DNA crede ca este mai presus de lege, denota o atitudine si un comportament pe care eu nu pot sa-l accept. Prezenta mea la Comisie este dovada ca toti trebuie sa ne comportam in acelasi fel si sa respectam legea si institutiile statului", a declarat presedintele ALDE, citat de stirileprotv.ro.

Critici la adresa sefului statului

"Nu inteleg atitudinea presedintelui Romaniei care refuza sa accepte aceste realitati. Avem toti dreptul si exista beneficiul indoielii, dar ca presedinte ar fi avut macar obligatia sa exprime anumite rezerve si sa nu dea credit nelimitat institutiei denumita DNA si sefei acesteia, in conditiile in care deja la DNA s-au petrecut lucruri foarte grave, motiv pentru care procurorul Negulescu a fost deja exclus din magistratura.", a mentionat Tariceanu.