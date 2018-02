"Nu numai in 2014 am avut telefonul sub ascultare, in perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale. L-am avut telefonul pus sub ascultare si in 2012, cand au fost campaniile electorale si referendumul pentru suspendarea presedintelui de atunci. Si nu stiu daca nu oi avea si astazi telefonul pus sub ascultare. O sa aflam", a declarat Tariceanu, dupa audierea sa in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI.

El a explicat ca a cerut, in urma comunicarii facute de DNA ca a fost monitorizat patru luni in anul 2014, procesele verbale de redare a acestor convorbiri.

"Am primit comunicarea pe 18 ianuarie si am cerut imediat, legal, procesele verbale de redare si am primit un raspuns de la DNA ca nu exista procese verbale de redare. Patru luni de zile am fost ascultat cu grija, si probabil nu numai ascultat, ca mandatul initial prevedea si localizare si fotografiere, ca in final sa nu existe procese verbale de redare", a spus Tariceanu.

Presedintele Senatului se intreaba daca existat alti beneficiari in afara de DNA in ceea ce priveste informatiile pe care SRI le-a obtinut prin ascultarea sa, scrie Agerpres.



"Ca sa va explic ce inseamna lucrul acesta, ca nu au gasit nimic relevant in legatura cu dosarul in care au facut cercetari in ceea ce ma priveste. Eu imi pun intrebarea: in 2014 eram inscris in cursa electorala, eram candidat la alegerile prezidentiale, nu exista cumva riscul ca aceste informatii sa fi avut alti beneficiari in afara de DNA, care, sa spunem, era beneficiarul legal? Au existat alti beneficiari in afara de DNA in legatura cu aceste informatii pe care le-a obtinut la vremea respectiva SRI? Ca SRI facea ascultarile, astazi, conform deciziei CCR, nu mai face SRI ascultarile. (...) Asta este una dintre problemele pe care le-am ridicat (n.r. - in comisie). (...) Este normal sa existe o astfel de intruziune in viata privata? Nu este vorba numai despre politicieni cand discutam despre 300.000 de cetateni (n.r. - ascultati). Politicienii reprezinta probabil nici 1%, restul sunt cetateni care nu au nicio legatura cu politica", a declarat Tariceanu.

Presedintele Senatului a mentionat ca in 2012 a fost ascultat in dosarul in care ulterior s-a disjuns acuzatia si actiunea impotriva sa pentru marturie mincinoasa.

Manda: Tariceanu, informat ca presedintele din 2005 avea pe birou o convorbire dintre Adrian Nastase si fiul lui

Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a relatat marti la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI ca o persoana care lucra la Cotroceni in 2005 si care acum este "parlamentar PNL" i-a vorbit despre faptul ca pe biroul presedintelui de la acea vreme a observat transcriptul convorbirii telefonice dintre seful Camerei Deputatilor, Adrian Nastase, si fiul acestuia, a declarat presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda.

"A spus (n.r. - Tariceanu) ca are, in urma unei discutii cu o persoana care este, cred, parlamentar PNL in acest moment si care in perioada anului 2005 lucra la Cotroceni - a spus ca nu doreste sa dea numele, pentru ca nu a avut o discutie cu domnia sa - a observat pe biroul presedintelui de atunci redarea convorbirii telefonice dintre presedintele Camerei Deputatilor de la vremea respectiva, Adrian Nastase, si fiul domniei sale, spunand ca nu este un lucru in regula. Ne-a transmis aceasta informare si ramane ca noi sa verificam daca a existat o astfel de informare, daca SRI este cel care s-a ocupat sa trimita si daca era legal acest lucru. Repet, este vorba despre convorbirea dintre al treilea om in stat si fiul domniei sale, convorbire care se afla pe biroul presedintelui de la vremea respectiva", a afirmat Manda.